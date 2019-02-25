11nci Nesil Intel iGPU Benchmark Sonuçları AMD’yi Üzecek

Intel’in 11. Nesil iGPU’suna ait benchmark testi sonuçları resmi olarak olmasa da ortaya çıktı. Intel’in yeni entegre grafik işlemcisi ile entegre grafik kartını kullanarak oyun oynamak mümkün olacak.

2018 yılının Aralık ayında yapılan Mimari Günü etkinliğinde Intel, yeni Gen11 entegre grafik çözümlerini duyurmuştu. Firmanın yakın zamanda karşımıza çıkacak olan iGPU’su oldukça becerikli.

Bir Reddit kullanıcısının hafta sonu keşfettiği üzere, resmi olmayan Gen11 iGPU için benchmark sonuçları GFXBench ve CompuBench’te yayınlandı. Sonuçlara göre yeri çip diğer 15W çiplere büyük üstünlük kuruyor. Bu çipler arasında AMD’nin Ryzen 7 2300U ve Ryzen 5 2400G çipleri ile Intel’in kendi Core i5-8250U çipi de var.

Yeni entegre grafik işlem birimi, 1 teraflopa kadar 32 bit ve 2 teraflopa kadar da 16 bit performansa sahip. Ayrı bir ekran kartına ihtiyaç duymuyor.

11. Nesil Iris Plus Graphics 940 iGPU, GFXBench’in test sonuçlarına göre AMD Vega 10’dan ortalamada yaklaşık %63 daha hızlı. Bu sonuç eski usül Manhattan testinin sonucu olduğu için rakamlarda çok büyük sapmalar olabiliyor. Yine de Manhattan’ın olmadığı testlerde de ortaya %44.81 gibi bir sonuç çıkıyor. Yani aradaki hız farkı her durumda oldukça bariz.

Tabii bu test sonuçları resmi değil ve Gen11’in gerçek hayattaki oyun performansı çok daha farklı olabilir. Yine de sonuçların oldukça etkileyici göründüğünü belirtmek gerekiyor.