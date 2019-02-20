Intel’in İlk 4.0 GHz’lik Pentium İşlemcisi Satışa Çıktı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Pentium ailesinin ilk 4.0 GHz’lik üyesini resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Ürün bazı sitelerde satışa çıktı.

İşlemci piyasasının hakimi olan Intel, unvanını çok uzun zamandır korumayı başarıyor. Yeni işlemciler, firmanın bu unvanının gelecekte el değiştirmeyeceğini gösteriyor.

Bütçe odaklı yeni çift çekirdek işlemcilerde yedi SKU bulunuyor. Bunlar Pentium Gold G5620, Pentium Gold G5420, Pentium Gold G5420T, Pentium Gold G5600T, Celeron G4950, Celeron G4930 ve Celeron G4930T. Yeni işlemcilerin öne çıkan özellikleri ise seleflerinden çok daha hızlı olmaları.

Intel’in bu işlemcileri üretirken ne tür bir mimari kullandığı bilinmiyor. Kullanılan mimari Kaby Lake, Coffee Lake ya da Coffee Lake Refresh olabilir. Bu mimariler arasındaki farklar çok büyük olmasa da Coffee Lake Refresh mimarisi kullanılmış olması şaşırtıcı olmaz.

Almanya merkezli ISO Datentechnik ve Finlandiyalı Futureport online satış mağazalarında göre, yeni işlemcilerin çıkışı mart ayında gerçekleşecek. Intel bu bilgiyi henüz onaylamadı.

Intel daha önce çeşitli işlemcilerinde 4.0 GHz’i zorladı. Prescott mimariye sahip Pentium 4 4.0 GHz işlemciler geliştiren firma, daha sonra bu işlemcilerden vazgeçmişti. Çeşitli Core markalı işlemciler 4.0 GHz’e ulaşsa da Pentium serisi ilk defa bu hıza çıkmış oldu.