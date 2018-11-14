12. Finans Kongresi, 24-25 Kasım'da ODTÜ'de

Alanında uzman finansçılar ve şirket CFO’ları 12. ODTÜ Finans Kongresi’nde öğrencilerle buluşuyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu, bu sene 12.sini düzenleyeceği Finans Kongresi adlı etkinlik ile tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerine finans dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Finans dünyasındaki gelişmeler, finansal teknoloji gibi konuları konuşmak ve deneyimlerini paylaşmak üzere alanında uzman finansçıları ve şirket CFO’larını öğrenciler ile buluşturuyor.

24-25 Kasım 2018 tarihinde ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda tüm üniversite öğrencilerine açık olarak paneller ve seminerler şeklinde gerçekleştirilecek etkinliğin teması “Değişen Dünyada Finans 4.0” olacak. Ayrıca etkinlik katılımcıların da sorular yöneltebileceği interaktif bir şekilde gerçekleşecek.

Katılımcılar Belgin Maviş, Bestenaz Süllü, Burak Arzova, Cüneyt Paksoy , Erkin Şahinöz , Ozan Bingöl ve Yaşar Erdinç gibi finans dünyasının önde gelen isimlerinin yanında ulusal ve uluslararası birçok şirketin finans alanındaki üst düzey yöneticlieriyle tanışma ve birlikte kahve içme fırsatı bulabilecek

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için finanskongresi.net web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca biletler için de buraya tıklayabilirsiniz.