Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|TCG Card Shop Simulator
|7.29$
|4.37$ (-%40)
|Far Cry 3
|15.99$
|3.99$ (-%75)
|Tiny Terraces
|1.69$
|1.13$ (-%33)
|City Car Driving
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Into the Radius 2
|18.99$
|13.29$ (-%30)
|Winter Burrow
|4.79$
|3.35$ (-%30)
|M.A.S.S. Builder
|12.49$
|8.74$ (-%30)
|Eastshade
|12.49$
|3.12$ (-%75)
|Call to Arms: Panzer Elite
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Agatha Christie - Death on the Nile
|31.99$
|15.99$ (-%50)
|No More Room in Hell 2
|14.99$
|9.74$ (-%35)
|Syberia - Remastered
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|The Crust
|11.99$
|8.39$ (-%30)
|Headquarters: World War II
|18.99$
|11.39$ (-%40)
|Syberia: The World Before
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|WAGAMAMA HIGH SPEC OC
|10.49$
|8.39$ (-%20)
|Unemployment Simulator 2018
|9.49$
|5.69$ (-%40)
|Service Please
|5.99$
|4.49$ (-%25)
|Far Cry 3 - Blood Dragon
|11.99$
|2.99$ (-%75)
|DJMAX RESPECT V
|49.99$
|9.99$ (-%80)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.