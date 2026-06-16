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[15-22 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

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Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[15-22 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

[15-22 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

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Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
TCG Card Shop Simulator 7.29$ 4.37$ (-%40)
Far Cry 3 15.99$ 3.99$ (-%75)
Tiny Terraces 1.69$ 1.13$ (-%33)
City Car Driving 12.49$ 1.24$ (-%90)
Into the Radius 2 18.99$ 13.29$ (-%30)
Winter Burrow 4.79$ 3.35$ (-%30)
M.A.S.S. Builder 12.49$ 8.74$ (-%30)
Eastshade 12.49$ 3.12$ (-%75)
Call to Arms: Panzer Elite 14.99$ 7.49$ (-%50)
Agatha Christie - Death on the Nile 31.99$ 15.99$ (-%50)
No More Room in Hell 2 14.99$ 9.74$ (-%35)
Syberia - Remastered 18.99$ 9.49$ (-%50)
The Crust 11.99$ 8.39$ (-%30)
Headquarters: World War II 18.99$ 11.39$ (-%40)
Syberia: The World Before 39.99$ 7.99$ (-%80)
WAGAMAMA HIGH SPEC OC 10.49$ 8.39$ (-%20)
Unemployment Simulator 2018 9.49$ 5.69$ (-%40)
Service Please 5.99$ 4.49$ (-%25)
Far Cry 3 - Blood Dragon 11.99$ 2.99$ (-%75)
DJMAX RESPECT V 49.99$ 9.99$ (-%80)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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