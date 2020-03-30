15 Saatlik Half-Life: Alyx, 1 Saatin Altında Tamamlandı

Toplam oyun süresi 15 saat olan Half-Life: Alyx’in bir saatin altında bir sürede tamamlanabileceğini kanıtlayan bir oyuncu, oyunu 57 dakikada bitirmeyi başardı.

Half-Life serisine ucundan kıyısından dokunan, isminin bir yerlerinde Half-Life ifadesi geçen her oyun büyük ilgi görür. Half-Life’ın son oyunu olan sanal gerçeklik oyunu Half-Life: Alyx de pek çok kişinin ilgisini çekti.

Oyun, speedrunner olarak bilinen ve oyunu mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi amaçlayan kişilerin de hedefi hâline geldi. Oyunun 1 saatten kısa sürede tamamlanabileceği iddia edilse de şu ana kadar bu gerçekleştirilememişti.

Half-Life Alyx, 57 dakikada tamamlandı:

Bir speedrunner olan Fishy_F1shy, YouTube’a kendi oynayışının videosunu yükledi. Oyuncu, bu oynayışta rekor kırarak oyunu 57 dakika 48 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlamayı başardı. Speedrun’a göre bu, 'herhangi bir yüzdeyle tamamlama koşusu' kategorisine giriyor. Bu kategoride oyuncular, oyundaki eksikleri ve hataları kullanabiliyor ancak dönerek duvarların içinden geçme şeklindeki oyun açıkları kullanılamıyor.

Oyun videosunu izlediğimizdeyse savaş kısımlarının 18 dakika kadar sürdüğünü görüyoruz. Oyunda zamandan kazanmak için oyuncular bu kısımları geçmeye çalışıyor ancak bu defa kaçmak pek de mümkün olmuyor.

Half-Life serisine Valve’ın eklediği son halka olan Half-Life: Alyx, sanal gerçeklik oyunu olarak piyasaya çıktı. Bu her ne kadar oyuna erişebilen oyuncu sayısını büyük oranda kısıtlasa da oyuncular şimdilik durumdan memnun ve Valve da ürünün performansından tatmin olmuş durumda.

Süre 45 dakikaya inebilir:

Oyuncuların yorumlarına göre oyun, 45 dakikada tamamlanabilir. Fishy_F1shy, spin adı verilen dönerek duvarlardan geçmeyi kullanarak bu süreye erişmeyi başarmıştı. Gelecekte belki oyuncuların daha hızlı oynayışlarını görebiliriz. Daha önceki en iyi süreler 1 saatin üzerindeydi.

Oyuncunun hareket şekli, göz açıp kapayıncaya kadar ilerleme temeline dayansa da oynanış videosu oyunla ilgili birkaç spoiler içeriyor. Oyunu henüz oynamadıysanız videoyu izlemeden önce bu noktayı göz önüne almak isteyebilirsiniz.

İşte 1 saatin altında tamamlanan Half-Life: Alyx oynanış videosu: