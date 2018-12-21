15 Yaşındaki Gencin BM'e Ayar Verdiği İklim Konuşması

Greta Thunberg, İsveç’te yaşıyor ve henüz 15 yaşında. Her cuma günü okulunu kırıp, dünya devletlerinin kafaya takmadığı bir konuda eylem yapınca dikkatleri üzerine çekti. Thunberg, yaşından büyük düşünceleriyle davet aldığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde, o devletlere ve aslında bütün insanlığa ders veren bir konuşma yaptı.

Biliyoruz, iklim değişikliği konusunda hiç kimse yeterli sorumluluğu üstlenmiyor. Bu konuda öncelikli olarak harekete geçmesi gereken kurum ve kuruluşların gündeminde sürekli savaş, göçmenlik ve silahlar var. Tüm bu tiyatro dönerken, her şeyi anlayarak izleyen bir nesil kendisini yetiştiriyor. İsveçli 15 yaşındaki Greta Thunberg ise bu neslin bir üyesi.

Thunberg, bir süredir Stockholm’deki tarihi parlamento binasının önünde, her cuma günü okuldan kaçıp oturma eylemi düzenliyordu. Thunberg’in oturma eylemleri, ülkesinin iklim değişikliğine yönelik yetersiz çabalarına dikkat çekme amacı taşıyordu. İsveç’teki seçim dönemine kadar, sadece cuma günleri okula gitmeme kararı alan gencin eylemleri, kısa sürede yankı uyandırdı.

Birleşmiş Milletler, Thunberg’in eylemlerini duyunca, onu Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen İklim Zirvesi’e konuşma yapmaya çağırdı. Thunberg, bir anda karşısında dinleyici olarak BM Genel Sekreterini ve dünya liderlerini gördü, adeta döktürmeye onları utandırmaya and içmişti.

Greta Thunberg’in konuşması şu şekildeydi:

“Adım Greta Thunberg. 15 yaşındayım, İsveç’ten geliyorum. Burada iklim adaleti için konuşuyorum. Birçok insan İsveç’in sadece küçük bir ülke olduğunu ve ne yapacağımızın önemli olmayacağını söylüyor. Ancak fark yaratmak için hiç bir zaman küçük olmadığımızı öğrendim.

Eğer bir kaç çocuk sadece okula gitmeyerek dünyanın dört bir yanında manşetlere çıkabiliyorsa, gerçekten istersek birlikte neler yapabileceğimizi hayal edin. Bunu yapabilmek için ne kadar rahatsız edici olursa olsun, açık konuşmak zorundayız. Siz sadece hiç bitmeyen yeşil ekonomik büyümeyi konuşuyorsunuz, çünkü popüler olmaktan korkuyorsunuz. Yapılması mantıklı olan tek şey imdat frenini çekmek iken siz sadece, bizi bu hale getiren aynı kötü fikirlerle ilerlemekten söz ediyorsunuz. Biz çocuklara bıraktığınız şeyin böyle bir yük olduğunu itiraf edebilecek kadar bile olgun değilsiniz. Popüler olmak benim umurumda değil. İklim adaleti ve yaşayan bir gezegen benim umurumda."

"Oldukça az sayıda insan, muazzam miktarda para kazanma fırsatlarını kaybetmesin diye medeniyetimiz feda ediliyor. Benimki gibi ülkelerde yaşayan zengin insanlar, lüks içerisinde yaşayabilsin diye biyosferimiz feda ediliyor. Birkaç kişinin lüksünü ödeyen şey bir çok insanın acısıdır.

"2078 yılında 75. yaş günümü kutlayacağım. Çocuklarım olursa belki o günü benle geçirecekler, belki bana sizi soracaklar, belki haretekete geçmek için hala vakit varken neden hiçbir şey yapmadığınızı soracaklar. Çocuklarınızı herşeyden çok sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama böyle olmasına rağmen onların gözleri önünde geleceklerini çalıyorsunuz."

"Politik olarak neyin mümkün olduğunu konuşmak yerine, yapılması gerekenlere odaklanmadığınız sürece umut yok. Bir krizi 'kriz' olarak ele almadığımzı sürece çözemeyiz. Fosil yakıtları yerin altında bırakmamız, dürüstlüğe odaklanmamız gerekiyor. Mevcut sistemin içinde çözümlerin bulunması imkansız, belki de sistemin kendisini değiştirmemiz gerekiyor. Buraya umursasınlar diye dünya liderlerine yalvarmaya gelmedik. Bizi geçmişte görmezden geldiniz ve yine görmezden geleceksiniz.

Bahanelerimiz tükendi ve zamanımız da tükeniyor. Buraya hoşunuza gitse de gitmese de değişimin geleceğini haber vermeye geldik. Gerçek güç insanlara aittir.”

Greta Thunberg