[16 Haziran-4 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Junkster
|409 TL
|16 Haziran
|Call of Duty: Vanguard
|499 TL
|17 Haziran
|EA SPORTS FC 26
|2.899,99 TL
|18 Haziran
|Abyssus
|Belli değil
|25 Haziran
|RV There Yet?
|Belli değil
|30 Haziran
|Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
|2.999 TL
|2 Temmuz
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.