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[16 Haziran-4 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[16 Haziran-4 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[16 Haziran-4 Temmuz] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Junkster 409 TL 16 Haziran
Call of Duty: Vanguard 499 TL 17 Haziran
EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 18 Haziran
Abyssus Belli değil 25 Haziran
RV There Yet? Belli değil 30 Haziran
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 2.999 TL 2 Temmuz

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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