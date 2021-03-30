16. İLTEK Günleri, 29 Mart itibarıyla resmen başladı ve etkinlik, yarın sona erecek. Online ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe resmi web sitesinden katılım gösterebilirsiniz.

Tüm katılımcılarının kendini geliştirmesini ve kariyerleri yolunda ışık olmayı amaçlayan İLTEK Günleri; Yazılım, İletişim, Bilişim, Savunma Sanayi, Havacılık, Uzay Teknolojileri, Mekatronik ve Telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki en güncel teknolojik gelişmeleri masaya yatıran içeriği ile resmen başladı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, sektörün lider firmalarından en son teknolojik trendleri dinleyebiliyor, stant alanlarında firma yetkilileri ile bizzat görüşme şansı bulabiliyor, staj ve iş başvurusu yaparken aynı zamanda networkünü de genişletebiliyorlar. 29 Mart itibarıyla başlayan ve üç gün sürecek etkinlik, 3D ve oyunlaştırılmış sanal fuar deneyimi ile iltekgunleri.com’da yayınlanıyor.

Kariyer oturumlarının yanında, alanında uzman isimlerin gündemdeki teknolojik gelişmeler hakkında tartıştığı öğretici paneller, sektörün dev isimleri ile görüntülü görüşmelerin gerçekleştirildiği benzersiz 3D fuar alanı, Pqueen, Pinti Panda, EasterGamersTV gibi fenomen konuklar, çekilişler ve daha sayısız sürpriz ile 16. İLTEK Günleri yarın sona erecek.