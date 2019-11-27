Rusya'da Bulunan 18.000 Yıllık Köpek Cesedi Hayret Ettirdi

Rus bilim insanları, dünyanın en soğuk şehri olan Yakutsk'un kuzeyindeki Indigirka Nehri yakınında tam 18.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir yavru köpek cesedi buldu. Tüyleri, bıyıkları ve süt dişleri inanılmaz bir şekilde korunan köpek, araştırmacıları şaşkınlığa uğrattı.

Rusya'nın uzak doğusundaki Yakutistan'ın başkenti olan Yakutsk, çok çarpıcı bir keşfe sahne oldu. Rus bilim insanları, kışın ortalama sıcaklığın eksi 34 derece olduğu bölgede 18 bin yaşında olduğu belirlenen iki aylık bir yavru köpek cesedi buldu.

Dondurucu soğuk nedeniyle şaşırtıcı bir şekilde korunan cesetin Buz Devri’nde yaşayan bir köpeğe mi yoksa kurta mı ait olduğu şu an için kesin olarak tespit edilemedi. Ölüm nedeni belirlenemeyen iki aylık köpek yavrusu, 2018 yazında Yakutsk'un kuzeyindeki Indigirka Nehri yakınında tamamen donmuş bir yerde keşfedilmişti.

Rus bilim insanları, Üst Paleolitik çağda öldüğü tahmin edilen köpek hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için İsveç Paleogenetik Merkezi'ne (CPG) bir örnek gönderdiler. Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Dr. Sergey Fedorov, CPG’nin Avrupa’nın en büyük DNA bankası olmasına rağmen köpeğin türünü ilk denemelerde tanımlayamadıklarını söylüyor.

“Bu merak uyandırıcı. Ya bir köpekse? Yapılacak testlerden daha fazla sonuç almak için sabırsızlanıyoruz” diyen Dr. Fedorov, 18.000 yaşındaki hayvanın kökenine ışık tutmanın bundan sonraki keşifler için de çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan analizlerde, hayvanın 18.000 yaşında olduğu doğrulandı; ancak cesedin bir köpeğe mi yoksa kurta mı ait olduğuna dair şu an için kesin bir sonuç yok. Öte yandan Rus araştırmacılar, yerel Yakut dilinde ‘Dost’ anlamına gelen ‘Yavru Dogor’ ismini verdikleri hayvanın kurttan köpeğe geçiş aşamasını temsil edebileceğini de düşünüyorlar.

Bilim insanları, modern köpeklerin yaklaşık 15.000 ila 40.000 yıl önce soyu tükenmiş bir kurt türünden evrimleşmiş olabileceğini ön görüyor. Bazı araştırmacılar ise bu evrimin çok daha erken gerçekleşmiş olabileceğini varsayıyor. Yavru Dogor’un bu evrim aşamasında hangi noktada olduğunu ise önümüzdeki dönemde yapılacak yeni testler belirleyecek.