[19 Mart] A101’e Bu Hafta Uygun Fiyata Samsung Telefon ve Elektrikli Bisiklet Satacak

A101’in 19 Mart Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17 ve elektrikli bisiklet gibi dikkat çeken ürünler raflara geliyor. Televizyon, akıllı saat ve aksesuar kategorisinde de birçok teknolojik ürün kullanıcıları bekliyor.

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji tarafında dikkat çeken ürünlerle karşımıza çıktı. 19 Mart Perşembe günü satışa çıkacak “Aldın Aldın” ürünleri arasında özellikle fiyat-performans odaklı seçeneklerin öne çıktığını görüyoruz.

Özellikle akıllı telefon almak isteyenler ve alternatif ulaşım çözümlerine yönelenler için bu hafta oldukça ilgi çekici. Çünkü katalogda hem uygun fiyatlı bir Samsung telefon hem de elektrikli bisiklet gibi iki güçlü ürün yer alıyor.

Uygun Fiyatlı Samsung Telefon ve Elektrikli Bisiklet Öne Çıkıyor

Katalogda yer alan Samsung Galaxy A17, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. 50 MP kamera ve 5000 mAh batarya gibi günlük kullanımda iş görecek özellikler sunan telefonun fiyatı ise 10.999 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası bu fiyat bandında Samsung marka bir cihaz görmek kullanıcıların ilgisini çekecek gibi duruyor.

Bir diğer dikkat çeken ürün ise Volta VB4 elektrikli bisiklet. 250W motor gücü ve 50-80 kilometreye kadar menzil sunan bu model, şehir içinde pratik ulaşım arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. Ürünün fiyatı ise 21.990 TL seviyesinde.

Televizyon ve Akıllı Ürünlerde de Fırsatlar Var

Sadece telefon ve bisiklet değil, televizyon tarafında da A101 bu hafta oldukça dolu geliyor. Büyük ekran TV arayanlar için farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunulmuş durumda.

Örneğin Philips 50 inç 4K Smart TV 22.999 TL’den satışa çıkarken, daha uygun fiyatlı bir alternatif olan Hi-Level 43 inç Android TV 9.999 TL fiyat etiketiyle geliyor. Ayrıca Onvo 50 inç QLED TV modeli de 14.999 TL fiyatla dikkat çeken seçenekler arasında.

A101 19 Mart Teknolojik Ürünler Listesi

Bu hafta katalogda yer alan diğer teknolojik ürünler ise şöyle:

Huawei Watch Fit 2 akıllı saat – 1.999 TL

– 1.999 TL Piranha kablosuz Bluetooth kulaklık – 499 TL

– 499 TL Piranha kablosuz şarjlı masa lambası – 399 TL

– 399 TL Onvo 40 inç Android TV – 9.299 TL

– 9.299 TL Volta Yide SE03 Max elektrikli moped – 39.990 TL

Kısacası A101, bu hafta hem günlük teknoloji ihtiyaçlarına hem de daha büyük ürün arayanlara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her zaman olduğu gibi bu tarz aktüel ürünlerde stokların sınırlı olduğunu hatırlatalım. Özellikle Samsung telefon ve elektrikli bisiklet gibi öne çıkan ürünlerin kısa sürede tükenmesi oldukça olası.