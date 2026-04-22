Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki Redmi, yeni bütçe dostu kablosuz kulaklığı Buds 8'i resmen tanıttı.

Xiaomi bünyesindeki Redmi, özellikle bütçe dostu ürünleriyle Türkiye’de de büyük ilgi görüyordu. Markanın yalnızca telefon değil, farklı kategorilerden de ürünler sunduğunu biliyoruz. Bunlardan biri de kulaklıklardı. Şimdi ise firma, Buds 8 ismi verilen yeni kulaklıklarını tanıttı.

Redmi Buds 8 modeli uygun fiyata iyi özellikler sunan bütçe dostu bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Ocakta çıkan Buds 8 Pro’nun daha ucuz versiyonu diyebiliriz. Peki nasıl özellikler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Redmi Buds 8 Pro neler sunuyor?

Buds 8 Pro modelindeki kulaklıkların her biri 5 gram ağırlığa sahip. Toplam ağırlığı ise 44,5 gram. Silikonlu tasarıma sahip ürün; beyaz, camgöbeği ve siyah olmak üzere toplamda 3 renkte sunuluyor.

Donanım tarafında ise Xiaomi, uyumlu cihazlarla eşleştirildiğinde daha yüksek kaliteli kablosuz ses sunmak üzere tasarlanmış LHDC codec'ini destekleyen 11 mm'lik dinamik bir sürücü kullanıyor. Ayrıca 50 db’e kadar çıkan ve 24,9 db ortalama sunan aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. 4 kHz'e kadar uzanan frekans aralığını da ekleyelim.

Cihazda tek şarj ile ANC kapalıyken 11 saatlik, açıkken 6,5 saat pil ömrü sunuluyor. Kutuyla birlikte ise bu süreler sırasıyla 44 saat ve 28 saate çıkıyor. 10 dakika şarjla 4 saat çalışma sunabildiğini belirtelim. Bunlar dışında Type-C, Bluetooth 5.4, IP54 dayanıklılık, 30,59 x 21,33 x 23,32 mm boyutlar gibi özellikleri var. Çin’de satışa çıkan ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 34 dolar civarında.