Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki Redmi, yeni bütçe dostu kablosuz kulaklığı Buds 8'i resmen tanıttı.

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı
Gökay Uyan

Xiaomi bünyesindeki Redmi, özellikle bütçe dostu ürünleriyle Türkiye’de de büyük ilgi görüyordu. Markanın yalnızca telefon değil, farklı kategorilerden de ürünler sunduğunu biliyoruz. Bunlardan biri de kulaklıklardı. Şimdi ise firma, Buds 8 ismi verilen yeni kulaklıklarını tanıttı.

Redmi Buds 8 modeli uygun fiyata iyi özellikler sunan bütçe dostu bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Ocakta çıkan Buds 8 Pro’nun daha ucuz versiyonu diyebiliriz. Peki nasıl özellikler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

İçerikten Görseller

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı
red

Redmi Buds 8 Pro neler sunuyor?

red

Buds 8 Pro modelindeki kulaklıkların her biri 5 gram ağırlığa sahip. Toplam ağırlığı ise 44,5 gram. Silikonlu tasarıma sahip ürün; beyaz, camgöbeği ve siyah olmak üzere toplamda 3 renkte sunuluyor.

Donanım tarafında ise Xiaomi, uyumlu cihazlarla eşleştirildiğinde daha yüksek kaliteli kablosuz ses sunmak üzere tasarlanmış LHDC codec'ini destekleyen 11 mm'lik dinamik bir sürücü kullanıyor. Ayrıca 50 db’e kadar çıkan ve 24,9 db ortalama sunan aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. 4 kHz'e kadar uzanan frekans aralığını da ekleyelim.

Cihazda tek şarj ile ANC kapalıyken 11 saatlik, açıkken 6,5 saat pil ömrü sunuluyor. Kutuyla birlikte ise bu süreler sırasıyla 44 saat ve 28 saate çıkıyor. 10 dakika şarjla 4 saat çalışma sunabildiğini belirtelim. Bunlar dışında Type-C, Bluetooth 5.4, IP54 dayanıklılık, 30,59 x 21,33 x 23,32 mm boyutlar gibi özellikleri var. Çin’de satışa çıkan ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 34 dolar civarında.

Her Özelliğiyle Büyüleyen, 8500 mAh’lik Bataryalı Telefon Redmi K90 Max Tanıtıldı! Her Özelliğiyle Büyüleyen, 8500 mAh’lik Bataryalı Telefon Redmi K90 Max Tanıtıldı!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

Kablosuz Kulaklık Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com