Huawei, yeni akıllı saat modelleri Watch FIT 5 serisini tanıttı. İşte standart ve Pro modellerden oluşan cihazların özellikleri.

Tüketici elektroniği deyince akla gelen ilk firmalardan olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Lansmanda şirketin amiral gemisi Pura 90 serisi telefonları ve yeni geniş katlanır telefonu Pura X Max tanıtılmıştı. Ancak duyurulan tek ürünler bunlar değildi.

Firma ayrıca Watch FIT 5 isimli yeni akıllı saatlerini de ürünleri arasına ekledi. Peki Huawei Watch FIT 5 modelleri nasıl özelliklerle geliyor? Gelin standart ve Pro olmak üzere 2 modelden oluşan bu ürünlerin detaylarına bakalım.

Huawei Watch FIT 5 serisi neler sunuyor?

WATCH FIT 5 Pro, 480 × 408 çözünürlüğe sahip 1,92 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. Oldukça ince 1,8 mm çerçevelerle çevrili ve 2.5D camla korunan ekran, saate genel olarak modern bir görünüm kazandırıyor. Ekran 3000 nit'e kadar parlaklık sunarak aydınlık ortamlarda bile kolay görünürlük sağlıyor.

Tıpkı önceki nesil gibi yeni modelde de titanyum alaşımlı bir çerçeve var. 30,4 gram ağırlığında olan ürün beyaz, turuncu ve siyah olarak sunuluyor. Sağlık takibi, EKG desteği ve bir tür kan şekeri izleme gibi özelliklere ve golf modu gibi sayısız spor özelliğine sahip. Pil ömrü ise normal kullanımda 7 gün, tasarruflu kullanımda 10 gün olarak açıklanmış.

Standart modele baktığımızda Pro modeliyle aynı çözünürlüğü koruyarak ve 2500 nit'e kadar parlaklık sunarak biraz daha küçük 1,82 inç AMOLED ekran görüyoruz. Ayrıca EKG ve derinlik sensörü hariç, aynı sensörlerin çoğunu içeriyor. Mor, yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulan model 27 gram ağırlığıyla daha hafif. Standart model 161 dolara, Pro model ise 307 dolara satışa sunulacak.