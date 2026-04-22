Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Sennheiser, yeni profesyonel kulaklığı HD 480 PRO’yu duyurdu. Kapalı tasarıma sahip model; doğru bas, yüksek izolasyon ve uzun süreli konfor sunmayı hedefliyor. Ürün, stüdyo ve canlı kullanım için geliştirildi ve 479 dolar fiyat etiketiyle geliyor

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sennheiser, profesyonel ses dünyasına yönelik yeni kulaklığı HD 480 PRO’yu duyurdu. Kapalı tasarıma sahip bu model, özellikle stüdyoda kayıt alan, miks yapan ya da sahnede çalışan kullanıcıları hedef alıyor. Şirketin iddiası ise oldukça net: Kapalı kulaklıklarda yıllardır çözülemeyen sorunları ortadan kaldırmak.

Bu sorunların başında ise bas doğruluğu geliyor. Çünkü kapalı kulaklıklar genelde izolasyon konusunda iyi olsa da, düşük frekansları doğru vermekte zorlanır. Sennheiser’a göre HD 480 PRO, bu algıyı değiştirecek kadar iddialı.

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı
“Kapalı kulaklıkta doğru bas olmaz” algısını kırmak istiyor

Sennheiser HD 480 PRO özellikleri

Özellik
Sürücü tipi Dinamik
Sürücü çapı 38 mm
Frekans aralığı 3 – 28.700 Hz (-10 dB)
Hassasiyet 107 dB SPL (1 kHz/1Vrms); 98 dB (1 kHz, 1 mW)
Maksimum ses seviyesi 130 dB (1 kHz, %5 THD)
Toplam harmonik bozulma (THD) <%0,5 (1 kHz, 100 dB SPL)
Empedans 130 ohm (1 kHz)
Güç kapasitesi 300 mW (100 saat, IEC 60268 standardı)
Çalışma sıcaklığı 0°C – +50°C
Saklama sıcaklığı -25°C – +70°C
Çalışma nemi %10 – %80 (yoğuşmasız)
Saklama nemi %10 – %90
Ağırlık 272 g (kablo hariç)

Sennheiser, bu modelde özellikle daha sıkı ve gerçekçi bir bas performansı sunduğunu söylüyor. Yani duyduğunuz sesin renklendirilmeden, olduğu gibi aktarılması hedeflenmiş. Bu da özellikle miks ve mastering gibi hassas işlerde büyük fark yaratabilir.

Tabii iş sadece ses kalitesiyle bitmiyor. Saatlerce kulaklıkla çalışan ses mühendisleri için konfor da en az ses kadar önemli. HD 480 PRO, hafif yapısı ve baskıyı azaltan tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissini minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Saatlerce taksanız bile rahatsız etmeyecek şekilde tasarlandı

Kulaklıkta dikkat çeken detaylardan biri de gözlük kullananlar için özel tasarım. Kulak yastıklarında yer alan yumuşak bölgeler, gözlük saplarının baskı yapmasını engelliyor. Ayrıca kafa yapısına göre uyum sağlayan mekanik yapı sayesinde herkes için dengeli bir kullanım sunuluyor.

Bunun yanında dış sesleri engelleyen çok katmanlı pasif izolasyon sistemi de bulunuyor. Yani hem dış dünyadan kopuyorsunuz hem de duyduğunuz sese tamamen odaklanabiliyorsunuz.

Titreşim engelleme sistemi ve teknik özellikler dikkat çekiyor

HD 480 PRO’da yer alan “Vibration Attenuation System”, yani titreşim sönümleme sistemi; istenmeyen titreşimleri, yansımaları ve distorsiyonu azaltarak daha temiz bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca kablodan gelen gürültüyü engelleyen özel sarmal yapı da küçük ama önemli bir detay.

Teknik tarafta ise kulaklık; 38 mm sürücüler, 3 Hz – 28.700 Hz frekans aralığı ve 130 ohm empedans gibi değerlerle geliyor. Maksimum 130 dB ses seviyesine ulaşabilen model, profesyonel kullanım için fazlasıyla yeterli görünüyor.

HD 480 PRO Fiyatı

Model Fiyat
HD 480 PRO 479 dolar
HD 480 PRO Plus 519 dolar

HD 480 PRO aksesuarları

Aksesuar Açıklama
Yedek kulak pedleri Kayıt için uygun pedler
3 m spiral kablo Yedek sarmal kablo
1.8 m düz kablo Kısa düz kablo
3 m düz kablo Uzun düz kablo

Standart model bildiğimiz taşıma çantasıyla gelirken, “Plus” versiyonunda daha dayanıklı bir taşıma kutusu sunuluyor. Her iki model de değiştirilebilir kablo yapısıyla profesyonel kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com