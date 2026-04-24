DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, drone kullanmaya yeni başlayacaklar için geliştirdiği Lito 1 ve Lito X1 modellerini tanıttı. 48 MP kamera, 4K video, çok yönlü engel algılama, 36 dakikaya kadar uçuş süresi ve 339 eurodan başlayan fiyatlar, yeni serinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Drone satın almak isteyip de “Kullanması zor olur mu?”, “Ya bir yere çarparsam?” veya “İyi görüntü almak için çok pahalı modellere mi çıkmam gerekiyor?” diye düşünenler için DJI’dan yeni bir seri geldi. Şirket, özellikle drone dünyasına ilk kez adım atacak kullanıcıları hedefleyen DJI Lito serisini resmen duyurdu.

Yeni seri, DJI Lito 1 ve DJI Lito X1 olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor. DJI, bu modelleri kampüs hayatını, tatil anılarını, açık hava maceralarını ya da sosyal medya içeriklerini havadan çekmek isteyen kullanıcılar için konumlandırıyor. Yani hedef kitle, profesyonel drone pilotlarından çok “ilk drone’um olsun ama kaliteli çeksin” diyenler.

DJI Lito serisi, yeni başlayanların en büyük korkusunu azaltmayı hedefliyor

Drone kullanmaya yeni başlayanların en büyük endişelerinden biri, cihazı bir yere çarpmak. DJI da Lito serisinde bu noktaya özellikle odaklanmış. Her iki modelde de çok yönlü engel algılama sistemi bulunuyor. Bu sistem; duvar, kaya, yamaç ve benzeri engelleri algılayarak uçuş sırasında kullanıcının daha güvenli hareket etmesine yardımcı oluyor.

Serinin daha gelişmiş modeli olan DJI Lito X1, bu güvenlik sistemini bir adım ileri taşıyor. Modelde öne bakan LiDAR sensörü de yer alıyor. Bu sensör, özellikle daha karmaşık alanlarda ve hassas manevralarda çevrenin daha doğru algılanmasını sağlıyor. Kısacası Lito X1, başlangıç seviyesi bir model olsa da güvenlik tarafında oldukça iddialı geliyor.

DJI Lito 1 ve Lito X1 kamera tarafında neler sunuyor?

DJI Lito 1, 1/2 inç CMOS sensör ve 48 MP çözünürlükle geliyor. Model, 4K video kaydı yapabiliyor. f/1.8 diyafram açıklığı da özellikle düşük ışıklı sahnelerde daha temiz görüntüler alınmasına yardımcı oluyor. Bu da Lito 1’i, günlük kullanım ve sosyal medya içerikleri için oldukça yeterli bir seçenek hâline getiriyor.

DJI Lito X1 ise daha büyük bir sensörle geliyor. Modelde 1/1.3 inç CMOS sensör, 48 MP fotoğraf çekimi, f/1.7 diyafram açıklığı, HDR video desteği ve 10-bit D-Log M bulunuyor. Ayrıca Lito X1’de 42 GB dahili depolama da var. Yani daha fazla görüntü kalitesi ve düzenleme esnekliği isteyenler için X1 modeli daha doğru seçenek olacak gibi görünüyor.

DJI Lito 1 ve Lito X1 Özellikleri

Özellik DJI Lito 1 DJI Lito X1
Kamera sensörü 1/2 inç CMOS 1/1.3 inç CMOS
Etkin piksel 48 MP 48 MP
Görüş açısı 79° 82,1°
Eşdeğer odak uzaklığı 26,2 mm 24 mm
Diyafram f/1.8 f/1.7
Netleme mesafesi 4 m - sonsuz 1 m - sonsuz
Fotoğraf ISO aralığı 12 MP: 100-12800 / 48 MP: 100-3200 12 MP: 100-6400 / 48 MP: 100-3200
Video ISO aralığı Normal: 100-12800 Normal: 100-12800, D-Log M: 100-3200
Slow motion ISO aralığı 100-12800 Normal: 100-6400, D-Log M: 100-3200
Deklanşör hızı 12 MP: 1/8000-2 sn / 48 MP: 1/8000-2 sn 12 MP: 1/10000-2 sn / 48 MP: 1/16000-2 sn
Maksimum fotoğraf boyutu 8000 × 6000 8064 × 6048
Fotoğraf modları Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim Tek çekim, seri çekim, AEB, zamanlı çekim
Fotoğraf formatı JPEG / DNG RAW JPEG / DNG RAW
4K video 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60/100 fps
FHD video 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100 fps 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/100/200 fps
Dikey video 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K, 1512 × 2688, 24/25/30/48/50/60 fps
Video formatı MP4, H.264 / H.265 MP4, H.264 / H.265
Maksimum video bitrate 130 Mbps 130 Mbps
Renk profili Normal, 8-bit / 10-bit Normal, 8-bit / 10-bit + D-Log M 10-bit
Dijital zoom 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K dikey: 1-3x
DJI Lito serisinde, çekim yapmayı kolaylaştıran birçok otomatik mod da bulunuyor. ActiveTrack, hareketli konuları takip edebiliyor. QuickShots, MasterShots, Hyperlapse ve Panorama gibi modlar ise normalde deneyim isteyen kamera hareketlerini otomatik olarak yapabiliyor.

Bu özellikler yeni başlayanlar için önemli. Çünkü drone’u uçurmayı öğrenirken bir yandan sinematik görüntüler çekmek kolay olmayabiliyor. Lito serisi, bu süreci büyük ölçüde otomatikleştirerek kullanıcının daha ilk uçuşlarda bile düzgün ve paylaşılabilir görüntüler elde etmesini hedefliyor.

Uçuş süresi ve dosya aktarımı da başlangıç seviyesi için güçlü görünüyor

DJI Lito 1 ve Lito X1, standart akıllı uçuş bataryasıyla 36 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. Bu süre, özellikle giriş seviyesi bir drone için oldukça tatmin edici. Ayrıca modeller, 10,7 m/s’ye kadar rüzgâr direncine sahip. Yani hafif rüzgârlı havalarda da daha kararlı bir uçuş deneyimi sunmaları bekleniyor.

Dosya aktarımı tarafında ise Wi-Fi 6 destekli QuickTransfer özelliği var. DJI’ın açıklamasına göre dosyalar 50 MB/sn’ye kadar hızla aktarılabiliyor. Bu da özellikle çektiği videoyu hızlıca telefona atıp düzenlemek veya sosyal medyada paylaşmak isteyen kullanıcılar için ciddi kolaylık sağlayacak.

DJI Lito 1 ve Lito X1 fiyatı

DJI Lito 1 ve DJI Lito X1, duyuruyla birlikte siparişe açıldı. Serinin Avrupa başlangıç fiyatı 339 euro olarak açıklandı. Daha gelişmiş özellikler isteyenler için Lito X1’in standart paketi ise 419 eurodan satışa sunuluyor.

Fly More Combo paketlerinde ise daha kapsamlı kontrolcü seçenekleri yer alıyor. Lito 1’in Fly More Combo paketi DJI RC-N3 kontrolcüyle, Lito X1’in Fly More Combo paketi ise DJI RC 2 kontrolcüyle geliyor. DJI ayrıca Lito 1 için Care Refresh koruma planının da kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Fiyatı

Model Paket Avrupa fiyatı
DJI Lito 1 Standart paket 339 euro
DJI Lito 1 Fly More Combo / DJI RC-N3 479 euro
DJI Lito X1 Standart paket 419 euro
DJI Lito X1 Fly More Combo / DJI RC 2 579 euro

DJI’ın yeni Lito serisi, uygun fiyatlı ama yetenekli bir drone arayan kullanıcılar için oldukça dikkat çekici görünüyor. Lito 1 daha temel ve ulaşılabilir bir seçenekken, Lito X1 daha iyi kamera, LiDAR desteği ve dahili depolama gibi farklarla öne çıkıyor.

Özellikle ilk kez drone alacak kullanıcılar için en önemli detaylar; güvenli uçuş, kolay kontrol, otomatik çekim modları ve yeterli kamera kalitesi. DJI Lito 1 ve Lito X1 de tam olarak bu ihtiyaçları hedefliyor. Tabii modellerin Türkiye fiyatları açıklandığında, ülkemizde ne kadar erişilebilir olacaklarını daha net göreceğiz.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
