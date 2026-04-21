Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Akıllı gözlük pazarı son dönemde iyice hareketlenmiş durumda. Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle yakaladığı çıkışın ardından bu alana güçlü bir rakip de Huawei’den geldi. Şirketin yeni duyurduğu Huawei AI Glasses, hem teknik özellikleri hem de sunduğu kullanım senaryolarıyla dikkat çekiyor.
İlk bakışta klasik bir gözlük gibi görünen bu cihaz, aslında içinde ciddi bir teknoloji barındırıyor. Kamera, hoparlör ve yapay zekâ destekli sistemlerle donatılan ürün, günlük hayatta fark edilmeden kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.
Huawei AI Glasses ile gördüğünüzü anında kaydedebileceksiniz
Huawei’nin yeni gözlüğünün en iddialı taraflarından biri, üzerinde yer alan 12 MP kamera. Bu kamera sayesinde kullanıcılar, tamamen birinci şahıs bakış açısından fotoğraf ve video çekebiliyor. Üstelik iş bununla da sınırlı değil.
Gözlük; canlı yayın açma, görüntülü arama yapma gibi özellikleri de destekliyor. Yani aslında cebinizden telefon çıkarmadan pek çok işlemi doğrudan gözlüğünüz üzerinden halledebilmeniz mümkün hâle geliyor.
Yapay zekâ tarafı da oldukça iddialı
Huawei AI Glasses özellikleri
|Özellik
|Detay
|Kamera
|12 MP ultra ışık hassasiyetli kamera
|Sensör
|1/2.8 inç büyük sensör
|Fotoğraf çözünürlüğü
|4096 × 3072
|Video kaydı
|1920 × 1440, 30 fps
|Hızlı çekim
|0,7 saniye tuşla hızlı başlatma
|Görüntü özellikleri
|AI RAW çoklu kare birleştirme, AI kadraj düzeltme, HDR Vivid desteği
|Sabitleme
|EIS elektronik görüntü sabitleme + ufuk çizgisi kilidi
|Pil ömrü
|12 saat toplam kullanım süresi
|Hızlı şarj
|10 dakikalık şarjla yaklaşık 3 saat müzik veya 200 fotoğraf
|Ağırlık
|Yaklaşık 35,5 gram
|Sap kalınlığı
|En ince noktada 6,25 mm
|Dayanıklılık
|IP54 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık
|AI özellikleri
|Sesli uyandırma, AI kısayol tuşu, “Xiaoyi/Celia” asistan, gerçek zamanlı görsel soru-cevap
|Sesli etkileşim
|47 dB gibi düşük ses seviyesinde komut algılama
|Ekosistem
|HarmonyOS 6.0 ve üzeri ile tam özellik desteği
|Tasarım seçenekleri
|Titanyum yarım çerçeve optik, klasik tam çerçeve güneş gözlüğü, klasik tam çerçeve optik
|Renk/çerçeve örnekleri
|Titanyum gümüş gri, parlak gümüş, modern siyah; yuvarlak çerçeve seçenekleri
Huawei bu ürünü sadece bir “çekim aracı” olarak konumlandırmıyor. Cihazda yer alan AI asistan, günlük kullanımda ciddi kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Örneğin gerçek zamanlı çeviri, çevresel etkileşim ve çeşitli akıllı öneriler bu gözlüğün sunduğu özellikler arasında.
Bunun yanında kalori takibi, QR kod ile ödeme gibi detaylar da cihazın ne kadar “günlük hayat odaklı” geliştirildiğini gösteriyor. Yani Huawei, bu ürünü niş bir gadget olmaktan çıkarıp gerçekten kullanılabilir bir teknolojiye dönüştürmek istiyor.
Pil ömrüyle Meta Ray-Ban’e ciddi fark atabilir
Gelelim en kritik noktaya… Huawei AI Glasses, toplamda 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu da onu doğrudan rakibi olan Meta Ray-Ban gözlüklere karşı oldukça güçlü bir konuma getiriyor.
Üstelik sadece güçlü değil, aynı zamanda konforlu. Yaklaşık 35,5 gram ağırlığında olan cihaz, uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık yaratmamayı hedefliyor. IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı da dayanıklı.
Huawei’nin yeni akıllı gözlüğü, Çin’de 2.499 yuan (yaklaşık 340 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, sunduğu özellikler düşünüldüğünde oldukça rekabetçi görünüyor.