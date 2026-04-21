Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Huawei, Meta Ray-Ban akıllı gözlüklere rakip olacak AI Glasses modelini tanıttı. 12 MP kamera, 12 saat pil ömrü, canlı yayın ve yapay zekâ özellikleriyle gelen cihaz, günlük gözlük kullanım deneyimini değiştirmeyi hedefliyor. Peki gerçekten rakibini geçebilecek mi?

Akıllı gözlük pazarı son dönemde iyice hareketlenmiş durumda. Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle yakaladığı çıkışın ardından bu alana güçlü bir rakip de Huawei’den geldi. Şirketin yeni duyurduğu Huawei AI Glasses, hem teknik özellikleri hem de sunduğu kullanım senaryolarıyla dikkat çekiyor.

İlk bakışta klasik bir gözlük gibi görünen bu cihaz, aslında içinde ciddi bir teknoloji barındırıyor. Kamera, hoparlör ve yapay zekâ destekli sistemlerle donatılan ürün, günlük hayatta fark edilmeden kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

Huawei AI Glasses ile gördüğünüzü anında kaydedebileceksiniz

Huawei’nin yeni gözlüğünün en iddialı taraflarından biri, üzerinde yer alan 12 MP kamera. Bu kamera sayesinde kullanıcılar, tamamen birinci şahıs bakış açısından fotoğraf ve video çekebiliyor. Üstelik iş bununla da sınırlı değil.

Gözlük; canlı yayın açma, görüntülü arama yapma gibi özellikleri de destekliyor. Yani aslında cebinizden telefon çıkarmadan pek çok işlemi doğrudan gözlüğünüz üzerinden halledebilmeniz mümkün hâle geliyor.

Yapay zekâ tarafı da oldukça iddialı

Huawei AI Glasses özellikleri

Özellik Detay Kamera 12 MP ultra ışık hassasiyetli kamera Sensör 1/2.8 inç büyük sensör Fotoğraf çözünürlüğü 4096 × 3072 Video kaydı 1920 × 1440, 30 fps Hızlı çekim 0,7 saniye tuşla hızlı başlatma Görüntü özellikleri AI RAW çoklu kare birleştirme, AI kadraj düzeltme, HDR Vivid desteği Sabitleme EIS elektronik görüntü sabitleme + ufuk çizgisi kilidi Pil ömrü 12 saat toplam kullanım süresi Hızlı şarj 10 dakikalık şarjla yaklaşık 3 saat müzik veya 200 fotoğraf Ağırlık Yaklaşık 35,5 gram Sap kalınlığı En ince noktada 6,25 mm Dayanıklılık IP54 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık AI özellikleri Sesli uyandırma, AI kısayol tuşu, “Xiaoyi/Celia” asistan, gerçek zamanlı görsel soru-cevap Sesli etkileşim 47 dB gibi düşük ses seviyesinde komut algılama Ekosistem HarmonyOS 6.0 ve üzeri ile tam özellik desteği Tasarım seçenekleri Titanyum yarım çerçeve optik, klasik tam çerçeve güneş gözlüğü, klasik tam çerçeve optik Renk/çerçeve örnekleri Titanyum gümüş gri, parlak gümüş, modern siyah; yuvarlak çerçeve seçenekleri

Huawei bu ürünü sadece bir “çekim aracı” olarak konumlandırmıyor. Cihazda yer alan AI asistan, günlük kullanımda ciddi kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Örneğin gerçek zamanlı çeviri, çevresel etkileşim ve çeşitli akıllı öneriler bu gözlüğün sunduğu özellikler arasında.

Bunun yanında kalori takibi, QR kod ile ödeme gibi detaylar da cihazın ne kadar “günlük hayat odaklı” geliştirildiğini gösteriyor. Yani Huawei, bu ürünü niş bir gadget olmaktan çıkarıp gerçekten kullanılabilir bir teknolojiye dönüştürmek istiyor.

Pil ömrüyle Meta Ray-Ban’e ciddi fark atabilir

Gelelim en kritik noktaya… Huawei AI Glasses, toplamda 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu da onu doğrudan rakibi olan Meta Ray-Ban gözlüklere karşı oldukça güçlü bir konuma getiriyor.

Üstelik sadece güçlü değil, aynı zamanda konforlu. Yaklaşık 35,5 gram ağırlığında olan cihaz, uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık yaratmamayı hedefliyor. IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı da dayanıklı.

Huawei’nin yeni akıllı gözlüğü, Çin’de 2.499 yuan (yaklaşık 340 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, sunduğu özellikler düşünüldüğünde oldukça rekabetçi görünüyor.