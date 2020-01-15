Üst düzey klasik otomobilleri düşündüğünüzde, Nissan markası genellikle akla gelmez. Ancak geçtiğimiz hafta sonu açık artırmayla satılan 1970 model Nissan Fairlady Z432R, şimdiye kadar satılan en pahalı Nissan otomobil oldu.

2020'nin ilk birkaç haftası, klasik otomobil pazarının geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Steve McQueen’in Bullitt Mustang otomobilinin açık artırmayla 3,74 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılmasının ardından, geçtiğimiz hafta sonu 1970 model Nissan Fairlady Z432R, BH Auction tarafından düzenlenen müzayedede 805.000 dolara satıldı.

Bu fiyat, Fairlady Z432R'yi sadece şimdiye kadar satılan en pahalı Nissan otomobil yapmakla kalmadı, aynı zamanda şimdiye kadarki en pahalı Japon arabalarından biri haline getirdi. Elbette bu normal bir Nissan değil ve gezegendeki en nadir otomobillerden biri.

Datsun markası altında 1970'lerde üretilen araç, yaklaşık 50 adet üretildi ve yurtdışına satıldı. Datsun, Avrupa'da ve ABD'de çok başarılı olmuş bir marka iken, Japon hükümetinin politikaları sonucu geride kalarak Nissan'ın alt markası olarak yoluna devam etti.

Karşınızda dünyanın en pahalı Nissan otomobili

Datsun markası altında yurt dışında satılan Fairlady Z432, Z240'ın performans versiyonuydu. Kaputun altında 4 sübaplı, 3 karbüratörlü, 2.0 litrelik S20 motor var Birinci nesil Skyline GTR'da da aynı motor kullanılmıştı. Normal Z432'den sadece 420 tane üretildi ve bunların bir kısmı R versiyonlarıydı. R modeli, standart modelden daha hafifti ve fiberglas kaputun yanı sıra daha büyük bir yakıt deposuna sahipti.

Turuncu renkli bu özel otomobil, harika durumda ve bu kadar iyi bakılmış olması, çarpıcı bir fiyata satılmasının nedenlerinden biri. Nissan Fairlady Z432R, daha önce 2013'te 1.16 milyon dolara satılan 1967 model Toyota 2000GT ve geçtiğimiz yıl 912.500 dolara satılan 2012 Lexus LFA Nürburgring Package'ın ardından müzayedede satılan en pahalı Japon otomobili oldu.