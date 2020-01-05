Bir Balık, Açık Artırmada 11 Milyon Liraya Satıldı

Japonya’da her yıl gerçekleştirilen geleneksel balık mezadı, bu sene de Tokyo’daki bir balık pazarında gerçekleşti. Bu sene, mavi yüzgeçli bir orkinos balığı 193,2 milyon Yen’e (11 milyon TL) satıldı.

Japonya’da yeni yılı kutlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak bir balık mezadı açılıyor. Bu sene de yeni yılı kutlamak için Tokyo’da bulunan Toyosu Balık Pazarında açılan mezatta birçok balık satıldı ancak aralarından biri, bu sene gerçekleştirilen geleneksel balık mezadı etkinliğinin en pahalı balığı olmayı başardı. Sabah saat 05.00 sularında başlatılan balık mezadındaki onlarca balık kıran kırana geçen bir açık artırmada satışa sunuldu ve bunların arasından en yüksek fiyat bir orkinos balığına verildi.

Mavi yüzgeçli bir orkinos balığı, 193,2 milyon Yen’e (yaklaşık 11 milyon TL) alıcı buldu. Kıran kırana geçen açık artırmanın ardından satılan mavi yüzgeçli orkinos balığının kilosunun 276 kilogram olduğu belirtildi. Japonya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinde bulunan bir balıkçı teknesinin yakaladığı orkinos balığının kilosunun fiyatının yaklaşık 700 bin Yen (yaklaşık 39 bin TL) olduğu açıklandı. Açık artırmayı kazanan kişi ise Kiyoshi Kimura oldu.

Satın alma rekoru Kimura’da

Japonya’da bu sene gerçekleştirilen mezadın en pahalı satın alımını gerçekleştiren isim olan Kiyoshi Kimura, yıllardır yapılan mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor teklifler yüzünden “Ton Balığı Kralı” olarak biliniyor. Balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura, bu sene 193,2 milyon Yen’e satın aldığı balık ile Japonya’nın en pahalı ikinci satışını gerçekleştirmiş oldu. 2020 senesinin rekorunu kıran Kimura’nın ilk kazandığı açık artırma bu değil.

2020 senesinin en pahalı satın alımını gerçekleştiren ve Japonya tarihinin en pahalı ikinci satışının başrolü olan Kimura, ülke tarihinin en yüksek fiyatlı satışının da başrolüydü. Geçen sene gerçekleştirilen açık artırmada yine bir orkinos balığı satın alan Kiyoshi Kimura, ülke tarihinin en yüksek satış fiyatı olan 333 milyon Yen (yaklaşık 18,5 milyon TL) ödemişti.