2000'lerde Kapaklı Telefonu Olanların Bildiği 10 Şey

2000'lerde telefon sahibi olmanın verdiği mutluluk paha biçilemezdi. O özenle kullanılan ve bir uzuvmuş gibi hissettiren telefonlar, bizi rezil de ediyordu vezir de.

Her şeyin farklı bir mutluluk verdiği 2000'lerde, telefonun olması bir ayrıcalıktı. Zorla öğrendiğimiz bu ileri teknoloji cihazlar, zamanla hepimizin birer parçası haline geldi. 2000'lerde kapaklı telefon kullanmanın gerektirdiği 10 özelliği sizin için derledik. 1- Hoşlanmadığınız bir telefon konuşmasından sonra telefonu tam anlamıyla çarpmak. 2- Radyodan bir müzik beğenince, zil sesi olarak kaydetmek. 3- Yalnızlıkla başa çıkabilmenin yolları: Kendi kendini arayıp mutlu olmak. İLGİLİ HABER IMDB'ye Göre 2000 Senesinden Bu Yana Çıkmış En İyi 25 Türk Filmi 4- Telefonu sık sık değiştiren biriyseniz, farklı uçlu milyonlarca şarj aletiniz olur. 5- 160 karakter kullanarak harika metin mesajları yazabilmek, yürek isteyen bir başarı hikayesi. 6- Telefonu saçma sapan sticker ya da taşlarla süsleyip, çıktıktan sonra arkasında bıraktığı yapışkan izlerine üzülmek. İLGİLİ HABER Yalnızca 90'ların ve 2000'lerin Başında Çocuk Olanların Hatırlayacağı 17 An 7- Güzel bir fotoğraf çekebilmek için şekilden şekle girmek. 8- Telefona farklı zil sesi yapmak uğruna yitirilen gençlik çağları ve müzikal yetenekler. 9- Arama yaparken dişle açılan anten, konuşma bitince çene ile itilmek suretiyle kapanır. 10- Ve son olarak telefonun internet tuşuna yanlışlıkla basarak, yarım saniyede servet değerindeki kontöre elveda demek.

Kaynak : https://www.buzzfeed.com/briangalindo/12-things-youll-definitely-remember-doing-if-you-had-a-flip?utm_term=.dbjbmXoDd#.tmnbvXKLx

 56 13 11 0 0