Samsung, Galaxy S27 Ultra’da Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 İşlemciden Vazgeçebilir! İyi de Neden?

Samsung, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisindeki sorunlar nedeniyle Galaxy S27 Ultra'da kendi Exynos 2700 işlemcisine geçmeyi değerlendiriyor.

Samsung, 2027 yılının başlarında yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S27 serisini tanıtacak. Şimdi ise serinin en güçlü modeli olacak Galaxy S27 Ultra için işlemci cephesinde beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.

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SEDaily tarafından paylaşılan bir rapora göre Samsung’un akıllı telefon departmanı, Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılması hedeflenen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine yönelik dahili performans doğrulama testleri gerçekleştirdi. Test sonuçları, işlemcilerde değişiklik yapılabileceğini gösterdi.

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Isınma sorunu nedeniyle Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yerine Exynos 2700 işlemcisi kullanılabilir

Bu dahili testler sırasında işlemcinin, sürekli yüksek yük altında çalıştırılan görevlerde belirlenen sıcaklık eşiklerini aştığı ve ısınmaya bağlı olarak performans kısıtlamasına gittiği tespit edildi. Akıllı telefonlarda yüksek işlem yükü bindiğinde bileşenlerin aşırı ısınması, donanımın zarar görmesini engellemek adına frekans düşürmesine yol açabiliyor.

Samsung, ortaya çıkan bu ısınma kaygılarını geçtiğimiz ay Qualcomm tarafına iletti ve nihai işlemci seçimini kesinleştirmeden önce termal, kararlılık ve performans standartlarının karşılanması adına ekim ayı ortasına kadar bir mühlet tanıdı. Eğer Qualcomm bu süre zarfında beklenen performans ve kararlılık seviyesini yakalayamadıysa Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S27 Ultra modelinde kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos 2700 çipini kullanmaya hazır durumda bekliyor.

Samsung, geçtiğimiz birkaç yıldır Galaxy S Ultra modellerinde özel olarak Qualcomm imzalı Snapdragon işlemcileri kullanmayı tercih ediyordu ve Galaxy S27 Ultra modelinin de bu geleneği sürdürmesi bekleniyordu. Fakat yaşanan son kriz, Exynos işlemcilerin tam 5 yıllık bir aradan sonra yeniden Galaxy S Ultra serisine dönüş yapmasına zemin hazırlayabilir. Samsung Electronics’in System LSI departmanı tarafından tasarlanan Exynos 2700, Samsung Foundry’nin ikinci nesil 2 nm üretim süreci üzerine kurulmuş ve 10 çekirdekli bir işlemci mimarisine sahip.