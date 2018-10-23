Çok değil, sadece 2 sene önce piyasada bulunan bazı sedan modellerin fiyatlarını sizler için derledik.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller, karoser tipli sedanlar. Bireysel kullanıcılardan filolara kadar büyük satış adetlerine ulaşıyorlar. Ancak artık onlara ulaşmak çok da kolay değil. İşte karşınızda 2016 yılında piyasaya göre fiyatları ucuz olan 10 otomobil ve onların günümüz fiyatları.

10) Skoda Rapid 1.2 TSI 57.100 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 139.900 TL)

9) Toyota Corolla 1.33 Life 56.950 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 105.100 TL)

8) Seat Toledo 1.2 TSI 56.900 TL

(2018 üretimi yok. Ortalama 2017 model 2. elleri ise 85.000 TL)

7) Opel Astra Sedan 1.6 Edition 56.900 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 110.900 TL)

6) Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT 55.900 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 109.000 TL)

5) Renault Symbol 1.2 Joy 54.000 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 102.850 TL)

4) Kia Rio Comfort 1.4 53.400 TL

(Sedan versiyonunun üretimi yok. HB ise 79.400 TL'den başlıyor)

3) Fiat Egea Sedan Easy 1.4 52.900 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 69.900 TL)

2) Peugeot 301 Access 1.2 50.800 TL

(2018 Başlangıç Fiyatı 96.000 TL )

1) Mitsubishi Attrage 1.2 - 50.100 TL

(Üretimi yok, ortalama 2015 model 2. Fiyatı 50.000 TL)