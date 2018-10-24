2018'in En İyi Online Yayıncı Ödülleri Sahiplerini Buldu

2010 yılından beri geleneksel olarak her yıl verilen Streamy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.

Online içerik üreticilerinin her yıl gözü kulağı Los Angeles'ta atıyor. Twitch, YouTube gibi platformlarda alanının en iyilerinin belirlendiği listede bu sene tam 42 farklı dalda ödül dağıtıldı. Geceye damga vuransa Shane Dawson oldu.

İzleyicilerin Seçimi ve En İyi Belgesel dahil 4 farklı dalda ödüle layık görülen Dawson'ın ardından, En İyi Canlı Yayıncı ödülüyle Ninja ve En İyi Çıkış Yapan Yayıncı ödülüyle Emma Chamberlain dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Streamy Awards 2018

Aksiyon & Bilim Kurgu: Two Sentence Horror Stories

Komedi: Brandon Rogers

Drama Serisi: Giants

Dans: Matt Steffanina

Moda: Niki & Gabi

Yemek: Worth It

Çocuklar ve Aile: Guava Juice

Kostüm Tasarım: Olivia Hines (Escape The Night)

Streamy Awards 2018'e aday olan ve ödüle layık görülen bütün isimlere buraya tıklayarak, yaklaşık 2 saat süren ödül töreninin tamamına ise aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.