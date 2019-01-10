2018 Yılındaki 'En Kısa Sürede Oyun Bitirme' Rekorları

2018 yılında yine birçok oyuncu, oyunları olabilecek en kısa sürede bitirerek yeni rekorlara imza attı. Sizin için bu videoları derledik.

Bir oyuncu için satın alınan oyunu alabildiğine yaymak ve tadını çıkarmak daha kıymetlidir. Ancak oyunları olabilecek en kısa sürede bitirmeye, bu alanda dünya rekorunu ele geçirmeye çalışan oyuncular da mevcut. 2018 yılı yine 'speedrun'cılar için bereketli bir yıl oldu. İşte bu yılın en hızlıları...

Hollow Knight - 01:27:57

Hollow Knight belki de oyun tarihinin en zorlu yapımlarından biri... Canlı canlı, seyirciler eşliğinde yapılan bu rekoru izlemek çok keyifli.

Portal Race - 00:12:25

Speedrun konusu geçer de Portal'ı listeye almazsak ayıp olur. Klasik Portal hız rekoru denemelerinin aksine bu kez iki kişiyi kapışırken izliyoruz.

Bloodstained: Curse of the Moon - 00:21:37

Castlevania'nın 8 bitlik enfes bir klonu olan oyunu hem oynaması hem de izlemesi inanılmaz keyifli.

Resident Evil - 00:42:31

Resident Evil serisinin ikinci oyunla birlikte en efsane yapımı olan ilk oyunun 42 dakikada bitirilebilmesi kulağa imkansız geliyor değil mi? Öyleyse videoya buyurun.