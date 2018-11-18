2018 Yılının En Başarılı Android Ekranları Belli Oldu

2018 yılında çıkan Android cihazların ekranları onlarca kriter üzerinden incelendi. Kazanan telefon ise burun farkıyla kazandı.

2018 yılında çıkan Android cihazlarına detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra en iyi ekran konusunda kazanan belli oldu.

Testler sonucunda alınan karar ise telefonların parlaklığı artırmak için renk kalitesinden fedakârlık yapıyor oluşlarıydı. Ancak bazı cihazlar parlaklığı artırmak için ekranlarını Avatar gibi mümkün olduğunca maviye çevirirken bazıları dengeli bir şekilde bu görevi tamamlayabilmişler.

Bir Telefon Ekranını İyi Yapan Şey Nedir?

Öncelikle televizyon ve telefon ekranlarının birbirinden farklı olduğunu söylemekte fayda var. İyi bir televizyon alırken genellikle saniyedeki kare sayısına ve ekran büyüklüğüne bakarsınız. Ayrıca televizyonu kullanacağınız odanın parlaklığı fazla değişikliğe uğramaz.

Ancak telefonlar siz nereye giderseniz oraya giderler ve karşılaşabilecekleri parlaklık seviyeleri de değişiklik gösterebilir. Bu sebeple telefonunuzun farklı parlaklık seviyeleriyle başa çıkabilmesi önemli bir durumdur.

Telefon ekranlarının renkleri doğru şekilde verirken parlak olmaları da beklenir. İki özelliği de sağlamak ise telefon üreticilerini zora sokan bir durum olmuştur. Genellikle üreticilerin sorduğu soru ise “Ekran parlaklığını artırmak için renklerle oynamalı mıyız yoksa parlaklığı boş verip renk bütünlüğüne özen mi göstermeliyiz?” sorusu olmuştur.

Tabii ki bu iki özelliği de gerekli ayarlarda sağlayabilen üreticiler mevcut ve bu liste bu yüzden var. Listenin sonuçlarına göre Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note9, 2018 yılının Android telefonları arasında yapılan yarışmasının galibi olarak karşımıza çıkmakta.

Otuz telefon ile yapılan testler sonucunda Samsung Galaxy Note9, burun farkıyla OnePlus 6T, Samsung Galaxy S9 Plus ve Huawei Mate 20 Pro’yu geçti. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki bu burun farkı bizim gözle görebileceğimiz kadar büyük bir fark değil ve eğer birden fazla birinci seçilebilseydi hepsi birinci olabilirdi.

Sıralama ise şu şekilde oldu: