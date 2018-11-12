2019 Model iPhoneların Ekran Boyutları Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar en isabetli Apple tahminlerini yapmasıyla tanınan Ming Chi Kuo'ya göre, iPhone serisi 2019'da ekran boyutları konusunda değişim geçirmeyecek. Yeni cihazların ölçüleri Kuo'ya göre 2018 modellerle aynı olurken, sadece teknik açıdan geliştirmeler yapılacak.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, dünyanın en isabetli iPhone tahminleri yapan bilir kişilerinden. Apple hayranlarının, yeni ürünler çıkmadan önce bilgi almak için bu adamın açıklamarını yakından takip ediyorlar. Her yıl olduğu gibi Kuo, bu yılda önümüzdeki sene tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri için tahminlerde bulunmaya başladı.

Kuo'ya göre yeni iPhone modellerinin ekranları, bir önceki modellerle ile aynı ölçülerde olacak. Cihazlar için yapılacak anten seçiminde ise şu anda kullanılan LCP antenlerin yerini, MPI antenlerin almasını bekliyor. 2019 model iPhoneların en büyüğü, bu yıl tanıtılan modellerin en büyüğü olan XS Max gibi, 6.5 inç olacak. Diğer iki model 6.1 ve 5.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacaklar.

Anten değişikliği, Apple için aslında epey önemli bir değişiklik. Zira 5G olarak da adlandırılan teknolojiye uyum sağlamak için bu değişiklik şart olmuştu. Bakalım Ming Chi Kuo, önümüzdeki günlerde başka hangi tahminlerde bulunacak.