2018 Yılının En İyi İşverenleri Belli Oldu

Belirli kriterlere göre çalışanların ve işletmelerin analiz edildiği en iyi işverenler listesi açıklandı. En iyi işverenler arasına girmeyi başaran ilk 25 şirkete aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

Great Place to Work Enstitüsü, her yıl yayınladığı ‘en iyi işverenler’ listesinin bu yılki sürümü yayınladı. Dünya çapında 7 bine yakın işletmenin ve 16 milyondan fazla çalışanın analiz edildiğini çalışma, en az üç ülkede faaliyet gösteren ve en az bin çalışanı olan işletmeleri, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi kriterlerde analiz ederek yılın en iyi çok uluslu işverenini ortaya çıkarıyor.

Yapılan analizler sonucunda yılın en iyi işverenleri listesine girmeye hak kazanan en iyi 25 şirket şu şekilde sıralanıyor:

25 - Phoenix Contact

24 - Grünenthal

23 - H&M

22 - SC Johnson & Son

21 - Britvic

20 - EY

19 - Novo Nordisk

18 - DHL Express

17 - W. L. Gore & Associates

16 - Smith & Nephew

15 - Kiabi

14 - Bristol-Myers Squibb

13 - USG People

12 - Amgen

11 - Hilton

10 - Admiral Group

9 - Cadence Design Systems

8 - Daimler Financial Services

7- SAS Institute

6 - AbbVie

5 - Cisco

4 - The Adecco Group

3 - Scandic

2 - Mars

1 - Salesforce