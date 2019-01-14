2018 Yılının Kırılmaya En Müsait 10 Şifresi Açıklandı

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Splashdata, 2018'in en kötü 10 şifresini açıkladı. Eğer herhangi bir hesabınızın şifresi bunlardan biriyse derhal değiştirmenizde yarar var.

Çoğumuzun birçok sitede kullandığı parola oldukça eski dönemlerden kalma. Şifrelerin çok önemli verileri korumadığı, belki de sadece Windows oturumunu açmak için işe yaradığı dönemlerden, bütün mal varlığımızın 3-5 klavye dokunuşuna bağlı olduğu dönemlere gelmiş durumdayız.

Durum böyleyken eski alışkanlıkları ve şifreleri değiştirmekte yarar var. 5 milyon sızdırılmış veri kümesini irdeleryen Splashdata, 2018 yılında en çok kullanılan ve doğal olarak kırılmaya en müsait 10 parolayı belirledi. 

2018'in En Güvensiz 10 Parolası

  • 123456
  • password
  • 123456789
  • 12345678
  • 12345
  • 111111
  • 1234567
  • sunshine
  • qwerty
  • Iloveyou

Listede neredeyse tanıdık olmayan tek bir parola dahi yok. Artık çoğu önemli site sizden büyük/küçük karakterler kullanmanızı, soru işareti veya ünlem gibi özel karakterler de eklemenizi istiyor. Buna karşın halen yukarıdaki şifrelerden birini kullanıyorsanız, verilerinizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilmeniz gerek.
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Kaynak : https://www.pcgamesn.com/worst-passwords-2018-pc-security
Etiketler: Güvenlik, parola
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