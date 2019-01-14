Çoğumuzun birçok sitede kullandığı parola oldukça eski dönemlerden kalma. Şifrelerin çok önemli verileri korumadığı, belki de sadece Windows oturumunu açmak için işe yaradığı dönemlerden, bütün mal varlığımızın 3-5 klavye dokunuşuna bağlı olduğu dönemlere gelmiş durumdayız.
Durum böyleyken eski alışkanlıkları ve şifreleri değiştirmekte yarar var. 5 milyon sızdırılmış veri kümesini irdeleryen Splashdata, 2018 yılında en çok kullanılan ve doğal olarak kırılmaya en müsait 10 parolayı belirledi.
2018'in En Güvensiz 10 Parolası
- 123456
- password
- 123456789
- 12345678
- 12345
- 111111
- 1234567
- sunshine
- qwerty
- Iloveyou
Listede neredeyse tanıdık olmayan tek bir parola dahi yok. Artık çoğu önemli site sizden büyük/küçük karakterler kullanmanızı, soru işareti veya ünlem gibi özel karakterler de eklemenizi istiyor. Buna karşın halen yukarıdaki şifrelerden birini kullanıyorsanız, verilerinizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilmeniz gerek.