Netflix, sinema ve dizi takipçilerinin tercih ettiği platformlar arasında liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Dünya çapında büyük ses getiren işlere imza atan Netflix'in 2019 yılında en çok izlenen yapımlarının listesi de yayınlandı. Gelin bu listeye birlikte göz atalım.

Sinema ve dizi tutkunları için 2020 yılında hiç olmadığı kadar fazla seçenek sunulacak. Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ ve Apple TV+ gibi platformların yanı sıra WarnerMedia’dan HBO Max, NBC Universal’dan Peacock platformları izleyicilerle buluşacak. Quibi gibi yeni platformların da mobil cihazlarda yaygın hâle gelmesi bekleniyor. Yayın hayatına başlayan her platformun kendine özgü dizileri ve filmleri olacak. Bu sayede izleyicilere çok daha fazla içerik sunulabilecek.

Netflix ise bu artan rekabetten hiç de rahatsız olmuş gibi gözükmüyor. 2019 yılında platformun elde ettiği izlenme sayıları da bu duruşu destekler nitelikte. Bu yıl Netflix abonelerinin en çok zaman geçirdiği dizi ve filmlerin listesi yayınlandı.

En popüler diziler ve filmlerden oluşan bu listeye gelin birlikte göz atalım:

Murder Mystery Stranger Things 3 6 Underground The Incredibles 2 The Irishman The Witcher Triple Frontier Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile The Umbrella Academy The Highwayman

Netflix, izlenme verilerine dair açık detayları paylaşmamakta kararlı. Ayrıca izlenme sayılarının da filmlerin ve dizilerin elde ettiği gelirlerle paralel olmadığına dikkat çekmek gerekiyor. 2017 yılında Netflix’ten gelen bir açıklama, izleyicilerin toplamda 500 milyon saat boyunca Adam Sandler filmi izlediklerini ortaya çıkarmıştı. Murder Mystery adlı film, yayınlandığı ilk haftada 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Adam Sandler’ın şu ana kadarki en iyi filmi olduğu iddia edilen Hubie Halloween ise gösterime girmek üzere. Bu nedenle Netflix izleyicileri Sandler ile daha fazla vakit geçirecek gibi gözüküyor.

Özellikle genç izleyicilerin kalbini kazanan Stranger Things de listede ikinci sırada yer alıyor. Martin Scorsese’nin üç buçuk saatlik suç dizisi The Irishman, Micheal Bay’den Underground ve büyük yankı uyandıran The Witcher da haftalar boyunca izleyiciye tanıtılmalarının ardından listeye girmeyi başardı.

Netflix, şu anda dünya çapında 160 milyon aboneye sahip. Elbette abone olan izleyicilerin seçenekleri yalnızca Netflix’in sundukları ile sınırlı olabilir. The Office ve Friends gibi büyük kitleler tarafından sevilen televizyon dizilerini başka platformlara kaptıran Netflix, izleyicilerin sevgisini tutmak için kendi orijinal yapımlarına bel bağlamak zorunda kalacak. Sizin bu liste hakkındaki düşünceleriniz neler? Favori filminiz ya da diziniz listede yer alıyor mu?