2019'un en çok beklenen otomobillerinden biri olan Ford'un efsanesi Shelby, üzerindeki perdeyi sosyal medya üzerinden kaldırdı.

Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan 2019 Ford Shelby GT500, resmi tanıtımı öncesi 20 yaşındaki bir Instagram kullanıcısı tarafından görselleri paylaşıldı.

20 Yaşında bir çocuk bu bilgiye nasıl ulaştı?

@sinister_lifestyle kullanıcı adına sahip Kyle, yeni Ford Shelby'in görsellerdeki araç olduğunu iddia etti. Ancak bu doğru ve yasalsa Kyle bunu nasıl elde etti? Tahminlere göre modelin toplantılarından birinde, bir iş adamı tarafından çekilen fotoğraf Kyle'a atılıyor. Paylaşılmasının yasak olduğunu bilmeden Kyle da bunu Instagram hesabında yayınlıyor. Gencin hesabı saatler içerisinde 10 binlerce kullanıcı tarafından takip edilmiş. Ne şanslı çocuksun sen öyle Kyle!

Kyle; ''İşte karşınızda 2019 Ford Shelby GT500! Eğer bir Ford satıcısıysanız ve yeni Shelby'yi satacaksanız, hemen bana ulaşın. Kaporayı yatırayım'' dedi. Ayrıca gelen yorumlar üzerine fotoğrafların kendisine ait olmadığını, Instagram üzerinden kendisine mesaj atıldığını da ekledi.