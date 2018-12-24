2019'da Mobil İnterneti Paylaşmak (Hotspot) Paralı Olacak

Yeni yılda internette devrimsel bir döneme giriyoruz derken, karşımıza geri dönme isteği uyandıran garip masraflar çıkmaya devam ediyor.

Son saatlerde sosyal medya, herkesi şoke eden bir haberle çalkalanıyor. Bizim dahi ilk duyduğumuzda şaka zannettiğimiz, yeni yılda mobil verinizi herhangi biriyle paylaşmanın paralı olacağı haberi operatörler tarafından onaylandı.

Buna göre aylık paketiniz ne olursa olsun 15 Ocak 2019'dan itibaren mobil veri paylaşımı (hotspot) kullanmak ücretli olacak. Bu kararın üç büyük operatörün ortak kararı olduğu ve aynı anda bütün kullanıcılar için gelecek bir uygulama olduğunu belirtelim.

Yeni dönemde internet paylaşımının ücretli olacağına inanamayan kullanıcılar, Turkcell ile iletişime geçti:

Gördüğünüz üzere Turkcell müşteri temsilcisi bu durumu onaylamış durumda. Fiyatın diğer iki operatörde de aynı olup olmayacağı belirsiz ancak ilk gelen ücret 9 TL olarak görülüyor. Açıkçası sözün bittiği yerdeyiz. Operatörler ve internet sağlayıcıları, fiyatlardan ötürü tepkili olanlara ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor gibi görünüyor.