2019 Yılının Resmi Tatil Günleri Açıklandı

2018'in yılının son ayına girmeye hazırlanırken, çalışanlar ve öğrencilerin dört gözle beklediği tatil takvimi de belli oldu.

Geçtiğimiz yıl boyunca resmi tatillerin hafta sonuna denk gelmesi yıllık tatilleri bir hayli uzatmıştı. Bu açıdan keyifli bir yıl geride kalmışken 2019 yılının resmi tatil takvimine de beraber bir göz atalım istedik. 2019'un Resmi Tatil Takvimi Yeni Yıl: Tatil 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Tatili pazartesi ile birleştirebilenler 4 gün tatil yapabilir.

Tatil 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Tatili pazartesi ile birleştirebilenler 4 gün tatil yapabilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Salı gününe denk gelecek tatil yine pazartesi ile birleştirilebilir.

Salı gününe denk gelecek tatil yine pazartesi ile birleştirilebilir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü : Çalışanlar ve öğrenciler için resmi tatil olacak gün çarşambaya denk geliyor.

: Çalışanlar ve öğrenciler için resmi tatil olacak gün çarşambaya denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı: Pazar gününe denk geleceği için tatil olmayacak.

Pazar gününe denk geleceği için tatil olmayacak. Ramazan Bayramı: Bu yıl salı gününe denk gelecek olan Ramazan Bayramı, çok büyük bir sürpriz olmazsa 10 günlük bir bayram tatili ile gelecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Pazartesi gününe denk gelecek olan bugün 3 günlük tatil yapılabilecek.

Pazartesi gününe denk gelecek olan bugün 3 günlük tatil yapılabilecek. Kurban Bayramı Tatili: Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Bu açıdan 10 günlük bir tatil olup olmayacağı muamma.

Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Bu açıdan 10 günlük bir tatil olup olmayacağı muamma. 30 Ağustos Zafer Bayramı: Bayram cuma günü kutlanacak ve toplamda 3 gün tatil yapılacak.

Bayram cuma günü kutlanacak ve toplamda 3 gün tatil yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Salı günü kutlayacağımız bayram, pazartesi izinli olanlar için 4 gün tatil olabilir.

Salı günü kutlayacağımız bayram, pazartesi izinli olanlar için 4 gün tatil olabilir. Toplam Yıllık İzin: Hafta sonu tatili 104 gün olacak. Diğer bayram ve tatil günleri de eklendiğinde toplam tatil yapılacak gün sayısı 121. İLGİLİ HABER Bu Tatil Sezonunda Uçağınızı Kaçırmak İsteyeceğiniz En Eğlenceli Havalimanları

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/2019-yilinda-kac-gun-tatil-yapilacak-2019-yili-resmi-tatil-gunleri-41025743

 106 25 9 9 8