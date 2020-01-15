2020 Audi A4 ve S4 Modellerinin ABD Fiyatı Belli Oldu

Alman otomobil devi Audi, 2020 model Audi A4 ve S4 modelleri için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyat listesini bugün yayınladı. Bu noktada Audi A4 Prestige modelleri 50 bin dolar civarında fiyatlara satılırken S4 Prestige modelleri içinse 60 bin dolar bandında fiyatlar belirlenmiş.

Alman otomotiv üreticisi Audi, 2020 model A4 aracını ilk kez Mayıs 2019 tarihinde sahneye çıkarmıştı. Bu tanıtımda yeni S4 ve Allroad’ı görmüştük ancak 2020 model araçların fiyatlarının ne olacağına dair bir açıklama yapılmamıştı. Nihayet firma, bugün yapılan bir açıklamayla 2020 model araçların ABD fiyatlarına açıklık getirdi.

A4’den başlayacak olursak temel model Audi A4 40 TFSI Premium için belirlenen satış fiyatı 37.400 (yaklaşık 220 bin TL) dolar seviyesinde. 188 beygir gücünde olan bu araç, 2.0 litrelik bir motora sahip. Öte yandan Premium Plus modelleri 41.000 dolardan (yaklaşık 241 bin TL) başlarken Prestige modelleri ise 46.950 dolardan (yaklaşık 276 bin TL) başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Giriş seviyesi Audi S4, 49.900 dolardan alıcılarını bekliyor:

Giriş seviyesi Audi A4 45 TFSI Quattro modeli için 40.900 dolar (yaklaşık 240 bin TL) başlangıç fiyatı belirleyen Alman devi, turboşarjlı 2.0 litrelik bu modelde 248 beygir gücü (185 kW) sunuyor. Ayrıca Premium Plus Quattro 44.000 dolar (yaklaşık 259 bin TL) ve Prestige modeli de 49.950 dolardan (yaklaşık 294 bin TL) alıcılılarını bekliyor.

Daha uzun tavan mesafesi için ekstra bir ücret gerektiren Allroad Premium modelleri 44.600 dolardan (yaklaşık 262 bin TL) başlayan fiyatlara sahip. Bu noktada Premium Plus modelleri 47.700 dolar (yaklaşık 280 bin TL) ve Prestige modelleriyse 56.650 dolar (yaklaşık 333 bin TL) başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor. S4’e gelecek olursak da 349 beygir gücündeki (260 kW) 3.0 litrelik motoruyla tam bir canavara dönüşen araç, başlangıç modelleri için 49.900 dolar (yaklaşık 294 bin TL) liste fiyatına sahip.

Fiyatlandırma bakımından geçen yılki Audi A4 serisine benzer bir tutum izleyen Audi, böylelikle müşterilerinin beklentilerini de karşılamak istiyor gibi görünüyor. Sizler Audi’nin bu araçlarının fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye’de satışa sunulacak modellerin fiyatlandırmaları ne olur? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.