Microsoft, özellikle performans noktasında ciddi iyileştirmeler yaptığı yeni Surface Pro X'i duyurdu. Microsoft SQ2 işlemcisinden güç alan yeni ikisi bir arada bilgisayar, 15 saate varan kullanım süresiyle özellikle çalışanların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz yıl büyük ses getiren ARM tabanlı Surface Pro X'in yeni sürümünü duyurdu. Sadece performans iyileştirmesi içeren 2020 Surface Pro X, artık daha da yüksek performans sunuyor. Dilerseniz hemen, 2020 model Surface Pro X'in neler sunduğuna yakından bakalım.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yenilenen Surface Pro X, Microsoft SQ2 işlemcisinden güç alıyor. Surface Pro X için özel olarak tasarlanan bu işlemci, verimliliğiyle de dikkat çekiyor. Microsoft'un açıklamalarına göre 2020 model Surface Pro X, kullanıcılara 15 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Bu süre, özellikle de çalışan tüketiciler için büyük avantajlar sunabilir.

Karşınızda 2020 Microsoft Surface Pro X

13 inçlik bir ekran ile gelen yeni Surface Pro X, 2880 x 1920 piksel çözünürlüğüyle oldukça kaliteli bir görsel deneyim sunacak. Ayrıca kullanıcılar, bu ikisi bir arada bilgisayarı 8 GB ya da 16 GB kapasiteli RAM seçenekleriyle satın alabilecekler. Depolama alanı konusunda ise 512 GB'ye kadar SSD'lerin tercih edilebildiğini görüyoruz.

2020 model Surface Pro X, 2 adet USB Type-C, 1 adet Surface Connect portu, 1 adet Surface Keyboard portu ve 1 adet de Nano SIM girişine sahip. Ayrıca kullanıcılar, Surface Pro X'in sahip olduğu BitLocker ve Windows Hello gibi özellikler sayesinde güvenliklerini sağlayabilecekler.

Windows 10 Home işletim sistemine sahip olan Microsoft Surface Pro X, hem ön hem de arka tarafında kameralara sahip. 5 MP çözünürlük sunan ön kamera 1080p video çekimlerine imkan tanırken arka taraftaki 10 MP'lik kamera ise 4K çözünürlükte videoların kaydedilebilmesini sağlıyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan 2020 Microsoft Surface Pro X, fiyat açısından ise sınırları zorlayacak gibi görünüyor. Microsoft'un açıklamalarına göre bu ikisi bir arada bilgisayara sahip olmak isteyen tüketiciler, şu ödemeleri yapmak zorunda kalacaklar: