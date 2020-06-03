Yangınlar, salgın hastalıklar, III. Dünya Savaşı ihtimali, ekonomik kriz… Hayatımızda tüm haşmetiyle açılan 2020 sayfasının bitmesine daha 6 ay var. Peki 2020 bitti mi? Hayır. Yaşattıklarıyla bir çırpıda yıllarca yaşlanmış hissettiren 2020’nin bitip bitmediğini anlamak için yeni bir internet sitesi açıldı. Sitede yıl başından bu yana dek yaşanan olaylar da listeleniyor.

31 Ocak 2019’da dönme isteği, şu anda yeryüzündeki insanları tarihte hiç olmadığı kadar bir araya getirebilir. Yılbaşından bu yana yeryüzünde yaşananlar, büyük bir bilim kurgu filminin içinde yaşadığımızı kanıtladı. Üstelik bu bilim kurgu filminde sadece tek bir konu da yok. Salgın hastalık da var siber savaş da var. Yangınlar da var doğa katliamları da var. Diplomatik gerilimler de var kitlesel protestolar da var…

Kısaca, bundan 70 yıl önce Aldous Huxley tarafından 2020 adında bir kitap yazılsa ve tüm bunlar anlatılsa, herkesin “Yok daha neler” diyeceği bir dönemden geçiyoruz. Felaketlere karşı duyarlılığımız artmakla kalmadı, kitlesel paranoyanın eşiğine gelip her şeyin bir felaket doğuracağı korkusuyla yaşamaya başladık. Gerilim ve bilim kurgu türünde 9.8 puana sahip 2020’nin bitip bitmediğini anlamamız için bir internet sitesi açıldı.

is2020over.com, yani “2020 bitti mi?” isimli bu internet sitesi; insanın kafasına tavayla vurulmuş gibi his yaratan kocaman bir NO ile açılıyor:

2020'de neler yaşandı?

Ocak: ​ Avustralya’daki ormanların %20’si yangında yok oldu. ABD’nin İran’a yönelik sert tavrı nedeniyle III. Dünya Savaşı’nın eşiğinden döndük. Afrika’da çekirge istilası başladı.

Şubat: İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Antarktika kıtasında sıcaklık 18,3° C’ye ulaştı, tüm zamanların rekoru kırıldı. Gizemli bir salgın hastalık konusunda alarm veren Çinli doktor Li Wenliang COVID-19’dan öldü.

Mart: COVID-19, küresel bir salgın olarak ilan edildi. Yüz binlerce insan öldü. 2020 Tokyo Olimpiyatları COVID-19 nedeniyle ertelendi. Uluslararası seyahatlerde olduğu gibi küresel hava trafiği de durma noktasına geldi.

Nisan: Ramazan ayına rağmen rağmen Mekke, tarihinde ilk kez bu kadar boş kaldı. Pentagon daha önce de sızan UFO görüntülerini bizzat yayınladı. ABD’deki beyaz insanlar saç kestirme ihtiyacı için ayaklandı (Olacak O Kadar skeci değil, gerçek haber. Şaka niyetine listeye alınmış). Çernobil çevresindeki ormakn yangınları, radyasyon oranlarının yaklaşık 20 kat artmasına neden oldu.

Mayıs: Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi. Netflix parodisini çekti. Microsoft, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini erteledi (İşi yine şakaya vuruyor). Çekirge İstilası Hindistan ve Pakistan’a sıçradı (Türkiye’ye de geleceği söylendi). ABD’de George Floyd adındaki bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi, küresel çapta protesto ve ayaklanmalara yol açıyor.

Haziran: 2018’den bu yana Ebola vakasının görülmediği Kong Mbandaka’da yeni vakalar tespit edildi. ...

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Bazı noktalarda ırkçılık karşıtlığı ya da teknoloji odaklı detaylara vurgu yapılsa da bu liste, yeryüzünde yaşayan hemen hemen herkesin hayatına dokunmuş ya da ileride dokunacak olayları içeriyor. Peki gelecek aylarda bu çaptaki olayların yaşanacağını nereden biliyorlar? Aslında tahmin etmek zor değil. Çünkü böylesine art arda yaşanan kitlesel olayların sonucu da aynı hatta daha fazla etki gösterebilir. Kelebek etkisi bilinen bir gerçek.

Sonuç olarak 2020 bitmedi. Ancak uzmanlara göre bu zamana kadar yaşananlar, gelecek aylar ve yıllarda göreceğimiz küresel ekonomik krizin bir başlangıcı olabilir.