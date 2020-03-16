2020'nin Şubat Ayı, Kayıtlara Göre En Sıcak 2. Şubat Oldu

İklim değişikliği problemi, son zamanlarda peş peşe gelen Corona virüsü haberlerinden dolayı arka planda kalmış olsa da tüm gerçekliğiyle büyümeye devam ediyor. Araştırmalar, geçtiğimiz şubat ayının kaydedilen en sıcak 2. şubat ayı olduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre son yıllarda dünyanın durumu hiç de iç açıcı değil. Şu andaki en güncel gündemimizse Corona virüsü salgını. Bu salgına karşı alınan önlemler oldukça sıkı ve dünya çapında büyük bir gerginlik hâkim.

Öte yandan bazı uzun süreli sorunlarımız, anlık olarak etkilerini hissetmesek de büyümeye devam ediyor. İklim değişikliği de bu sorunlarımızdan biri. Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 2020'nin şubat ayının tarihteki en sıcak 2. şubat olduğunu açıkladı.

2016’dan sonra en sıcak yıl:

Şimdiye kadar geçen en sıcak şubat ayı, El Nino kışının bir parçası olarak 2016 yılında yaşanmıştı. El Nino, bilindiği gibi küresel olarak sıcaklığın yükselmesine neden olmuştu. 141 yıldır tutulan kayıtlara geçen en sıcak 2. şubat ayı bu yıl yaşandı.

Kuzey yarımküredeyse durum daha da ciddi. Bu yılın ilk iki ayı, tüm zamanların en sıcak ilk iki aylık süreci oldu. Güney yarımküreyse en sıcak ikinci ilk iki ayı yaşadı. Küresel ısınmanın tüm gerçekliğiyle devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

NOAA araştırmacıları, aralık/şubat döneminde Rusya’nın batısında, Doğu Asya’da, Kuzey Avustralya’da ve okyanus kıyılarında rekor sıcaklıkların görüldüğünü açıklarken hiçbir bölgede rekor düşük sıcaklığın görülmediğini duyurdu.

Kış sıcaklıkları gittikçe yükseliyor:

U.S. Today’e göre Fransa, kayıtlara geçen en sıcak kışı yaşadı. Avusturya ve Hollanda da en sıcak ikinci kış mevsimini geride bıraktı. Normal şartlar altında soğuk kışlarıyla bilinen Rusya da bu yıl rekor sıcaklıkta bir mevsim geçirdi.

Rus araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre de dünyanın genelinde sıcaklıkların normalden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı. NOAA araştırmacılarının yaptığı çalışma da bunu doğruladı. Ayrıca her iki kutupta da buzulların denizi kaplama oranı ortalamanın altına düştü.