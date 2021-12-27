Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...

2021 yılı, tüm dünya için oldukça zorlu geçti. Koronavirüs pandemisi, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve üretimin durma noktasına gelmesi, tüm insanların ortak problemleri arasında yer aldı. Elbette Türkiye'de de benzer durumlar yaşandı. Üstelik döviz kurundaki oynaklık, Türkiye'de hiç de küçümsenemeyecek ekonomik belirsizliğe yol açtı. Neyse ki birkaç gün sonra tüm bunlar geride kalacak ve hepimiz, yepyeni umutlar beslediğimiz yeni bir yıla merhaba diyeceğiz.

2022'de neler yaşanacağını kimse bilmiyor. Ancak diliyoruz ki 2021'den daha kötü bir yıl geçirmeyiz. Peki, 2021 yılını nasıl geçirdik? Koca bir yıl boyunca hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? İşte sizlerle, bu soruların yanıtlarına hep birlikte bakacağız. Bu içeriğimizde sıfır otomobil fiyatlarını, diğer içeriklerimizde ise pek çoğumuzu ilgilendiren diğer konuları tek tek irdeleyeceğiz.

Sıfır otomobil fiyatları, 2021'de nasıl değişti?

Otomobil sahibi olmak dünyadaki herkesin en doğal hakkı. Neticede insanlar, gün içerisinde iş ya da özel nedenlerle yolculuklar yapıyor, bunun da konforlu bir şekilde gerçekleşmesini istiyorlar. Ancak Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak, son dönemlerde hiç olmadığı kadar zorlaştı. Neyse ki dolar kurunun düşmesiyle yılın son günlerinde indirim haberleri peş peşe duymaya başlamış durumdayız. Peki Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin fiyatı, son 1 yılda nasıl değişti? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım.

Türkiye'de en çok satan otomobiller:

Fiat Egea Sedan

Toyota Corolla Sedan

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Honda Civic Sedan (2021)

Dacia Duster

Volkswagen Passat

Hyundai i20

Peugeot 3008

Opel Corsa

Fiat Egea

1 Ocak fiyatı: 130 bin 900 TL

130 bin 900 TL 27 Aralık fiyatı: 244 bin 900 TL

244 bin 900 TL Fark: 114 bin TL (yüzde 87)

Toyota Corolla Sedan

1 Ocak fiyatı: 203 bin 600 TL

203 bin 600 TL 27 Aralık fiyatı: 350 bin 550 TL

350 bin 550 TL Fark: 146 bin 950 TL (yüzde 72)

Renault Clio

1 Ocak fiyatı: 155 bin 900 TL

155 bin 900 TL 27 Aralık fiyatı: 247 bin TL

247 bin TL Fark: 91 bin 100 TL (yüzde 58)

Renault Megane Sedan

1 Ocak fiyatı: 202 bin TL

202 bin TL 27 Aralık fiyatı: 385 bin TL

385 bin TL Fark: 183 bin TL (yüzde 90)

Honda Civic Sedan (2021)

1 Ocak fiyatı: 291 bin 900 TL

291 bin 900 TL 27 Aralık fiyatı: 482 bin TL

482 bin TL Fark: 190 bin 100 TL (yüzde 65)

Dacia Duster

1 Ocak fiyatı: 175 bin 900 TL

175 bin 900 TL 27 Aralık fiyatı: 364 bin 900 TL

364 bin 900 TL Fark: 189 bin TL (yüzde 107)

Volkswagen Passat

1 Ocak fiyatı: 373 bin TL

373 bin TL 27 Aralık fiyatı: 572 bin 500 TL

572 bin 500 TL Fark: 199 bin 500 TL (yüzde 53)

Hyundai i20

1 Ocak fiyatı: 162 bin 150 TL

162 bin 150 TL 27 Aralık fiyatı: 263 bin 400 TL

263 bin 400 TL Fark: 101 bin 250 TL (yüzde 62)

Peugeot 3008

1 Ocak fiyatı: 423 bin 153 TL

423 bin 153 TL 27 Aralık fiyatı: 633 bin 500 TL

633 bin 500 TL Fark: 210 bin 347 TL (yüzde 50)

Opel Corsa

1 Ocak fiyatı: 172 bin 900 TL

172 bin 900 TL 27 Aralık fiyatı: 341 bin 900 TL

341 bin 900 TL Fark: 169 bin TL (yüzde 98)

Not: Araçların baz modelleri esas alınmıştır.