2021 yılı, tüm dünya için oldukça zorlu geçti. Koronavirüs pandemisi, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve üretimin durma noktasına gelmesi, tüm insanların ortak problemleri arasında yer aldı. Elbette Türkiye'de de benzer durumlar yaşandı. Üstelik döviz kurundaki oynaklık, Türkiye'de hiç de küçümsenemeyecek ekonomik belirsizliğe yol açtı. Neyse ki birkaç gün sonra tüm bunlar geride kalacak ve hepimiz, yepyeni umutlar beslediğimiz yeni bir yıla merhaba diyeceğiz.
2022'de neler yaşanacağını kimse bilmiyor. Ancak diliyoruz ki 2021'den daha kötü bir yıl geçirmeyiz. Peki, 2021 yılını nasıl geçirdik? Koca bir yıl boyunca hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? İşte sizlerle, bu soruların yanıtlarına hep birlikte bakacağız. Bu içeriğimizde sıfır otomobil fiyatlarını, diğer içeriklerimizde ise pek çoğumuzu ilgilendiren diğer konuları tek tek irdeleyeceğiz.
Sıfır otomobil fiyatları, 2021'de nasıl değişti?
Otomobil sahibi olmak dünyadaki herkesin en doğal hakkı. Neticede insanlar, gün içerisinde iş ya da özel nedenlerle yolculuklar yapıyor, bunun da konforlu bir şekilde gerçekleşmesini istiyorlar. Ancak Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak, son dönemlerde hiç olmadığı kadar zorlaştı. Neyse ki dolar kurunun düşmesiyle yılın son günlerinde indirim haberleri peş peşe duymaya başlamış durumdayız. Peki Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin fiyatı, son 1 yılda nasıl değişti? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım.
Türkiye'de en çok satan otomobiller:
- Fiat Egea Sedan
- Toyota Corolla Sedan
- Renault Clio
- Renault Megane Sedan
- Honda Civic Sedan (2021)
- Dacia Duster
- Volkswagen Passat
- Hyundai i20
- Peugeot 3008
- Opel Corsa
Fiat Egea
- 1 Ocak fiyatı: 130 bin 900 TL
- 27 Aralık fiyatı: 244 bin 900 TL
- Fark: 114 bin TL (yüzde 87)
Toyota Corolla Sedan
- 1 Ocak fiyatı: 203 bin 600 TL
- 27 Aralık fiyatı: 350 bin 550 TL
- Fark: 146 bin 950 TL (yüzde 72)
Renault Clio
- 1 Ocak fiyatı: 155 bin 900 TL
- 27 Aralık fiyatı: 247 bin TL
- Fark: 91 bin 100 TL (yüzde 58)
Renault Megane Sedan
- 1 Ocak fiyatı: 202 bin TL
- 27 Aralık fiyatı: 385 bin TL
- Fark: 183 bin TL (yüzde 90)
Honda Civic Sedan (2021)
- 1 Ocak fiyatı: 291 bin 900 TL
- 27 Aralık fiyatı: 482 bin TL
- Fark: 190 bin 100 TL (yüzde 65)
Dacia Duster
- 1 Ocak fiyatı: 175 bin 900 TL
- 27 Aralık fiyatı: 364 bin 900 TL
- Fark: 189 bin TL (yüzde 107)
Volkswagen Passat
- 1 Ocak fiyatı: 373 bin TL
- 27 Aralık fiyatı: 572 bin 500 TL
- Fark: 199 bin 500 TL (yüzde 53)
Hyundai i20
- 1 Ocak fiyatı: 162 bin 150 TL
- 27 Aralık fiyatı: 263 bin 400 TL
- Fark: 101 bin 250 TL (yüzde 62)
Peugeot 3008
- 1 Ocak fiyatı: 423 bin 153 TL
- 27 Aralık fiyatı: 633 bin 500 TL
- Fark: 210 bin 347 TL (yüzde 50)
Opel Corsa
- 1 Ocak fiyatı: 172 bin 900 TL
- 27 Aralık fiyatı: 341 bin 900 TL
- Fark: 169 bin TL (yüzde 98)
Not: Araçların baz modelleri esas alınmıştır.