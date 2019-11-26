2021 Model Mercedes S-Serisi, V12 Motorla Gelecek

Geçtiğimiz günlerde Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldığında, otomotiv devinde V12 devrinin sona erdiği düşünülüyordu. Ancak Daimler CEO'su Ola Källenius, V12 motorun yeni S-Serisi'nin kaputu altında olacağını açıkladı.

Mercedes-AMG'nin 6.0 litrelik V12 motoru, 2 adet turboşarj, 621 beygir gücü ve 1000 Nm tork performansı ile AMG'nin üst seviye araçlarında kullanılıyordu. Fakat AMG patronu Tobias Moers, bu yılın başlarında bu güçlü V12 motorun son dönemlerini yaşadığını açıklamıştı.

Ardından Mercedes, geçtiğimiz hafta Mercedes-Maybach GLS 600'ü tanıttığında V12 motorun dönüşüyle ilgili şüpheler doğdu. 600 modelleri normalde V12 motoruyla gelse de GLS 600, çift turbolu V8 motorla karşımıza çıkmıştı. Ancak Daimler CEO'su Ola Kallenius bugün Guangzhou Auto Show 2019'da GTspirit ile yapılan özel röportajda, V12 motorun yeni nesil 2021 Mercedes-Benz S-Serisi ile geri döneceğini doğruladı.

Källenius, motorla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Yani şimdilik bahsi geçen ünite M279 kodlu 6.0 litrelik çift turbolu motorun güncellenmiş versiyonu mu, yoksa 4.0 V8'i temel alarak tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir güç ünitesi mi bilinmiyor.

Mercedes-Benz'in 2021 S-Serisi'nde kullanılacak V12 motoru hakkında resmi detaylar gelecek yıl açıklanacak. Mercedes-Benz'in daha önce S 600 ve Mercedes-Maybach S 600'de kullandığı V12 motorunu geliştirmesi ve emisyon standartlarına uyması için güncellemesi muhtemel.

Källenius, Maybach GLS'de bu ünitenin kullanılmayacağının altını çizdi. Daimler patronu, Maybach imzalı lüks SUV'da V12'dense daha küçük hacimli, altı silindirli bir ünitenin yer alacağına işaret etti.