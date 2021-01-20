Porsche, 2021 model Taycan'ı ABD pazarında satışa sundu. Tamamen elektrik motorlu olan arkadan itişli araç, 100 km/sa hıza 5,1 saniyede ulaşabiliyor. Taycan'ın ABD'deki fiyatı, Tesla'nın Model S'ine kafa tutacak seviyede.

Lüks ve spor otomobil sektörünün önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Porsche, elektrik motorlu otomobil segmentine dikkat çekici bir giriş yaptı. Bu bağlamda "Taycan" isimli modeliyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkan Porsche, bu aracı ABD'den tutun da Türkiye gibi alım gücünün daha düşük olduğu ülkelerde bile peynir ekmek gibi sattı. Şimdiyse 2021 model Porsche Taycan, ABD pazarına etkileyici bir giriş yaptı.

Porsche, daha önce en uygun fiyatlı Taycan için 103 bin 800 dolar fiyat biçiyordu. Bu araç, 522 beygir gücündeki Taycan 4S'ti. Ancak 2021 yılında bu durum değişecek. Şirket bu yıl, özellikle de ABD'de Tesla'ya çok sıkı bir rakip olacak. Zira şirketin yeni elektrik motorlu aracı, Tesla Model S ile yakın bir fiyat etiketine sahip.

Karşınızda 2021 model Porsche Taycan

Farkındaysanız 2021 model Porsche Taycan'ın baz modelinde, "4S" ibaresi yer almıyor. Bu da mühendislerin, araçta bazı değişiklikler yaparak maliyeti düşürdüğünü gösteriyor. Bu bağlamda 2021 model Porsche Taycan, 2020 model Taycan 4S'ten biraz daha güçsüz bir yapıya sahip. 402 beygir gücündeki araç, sadece arka kısmında bulunan bir elektrik motoruna sahip. Bu da aracın yalnızca arkadan itiş özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2021 model Porsche Taycan, 79,2 kWh bataryaya sahip. Aracın menzili ise 412 kilometre.

Yapılan açıklamalara göre bu araç, 5,1 saniyede 0-100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Sadece 22,5 dakikada yüzde 75 oranında şarj olabilen Taycan, böylelikle araç sahiplerini fazla bekletmeyecek gibi görünüyor. Ancak şunu da açıkça ifade etmemiz gerekiyor; altyapı iyileştirmeleri ve batarya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, elektrik motorlu otomobillerin bataryasının çok daha kısa sürelerde şarj olabileceğini gözler önüne seriyor.

Açık konuşmak gerekirse 2021 model Porsche Taycan, menzil ve çeşitli özellikler açısından Tesla'nın en uygun fiyatlı aracı Model S'in (69 bin 420 dolar) yanına yaklaşamıyor. Ancak Porsche markasının lükse verdiği önemi, iç tasarımda kullandığı malzemenin kalitesini ve bu sektördeki tecrübesini düşünecek olursak, tüketicilerin Taycan'a da yoğun bir ilgi göstereceklerini açıkça belirtebiliriz. Çünkü Porsche, 2021 baz model Taycan için 79 bin 900 dolar istiyor. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.