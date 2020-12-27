2021 Yılına Damgasını Vuracak 10 Üst Düzey Akıllı Telefon

Daha 2021 yılı gelmeden, 2021’de piyasaya çıkacak birçok akıllı telefon modeli hakkında detaylar ortaya çıkmış durumda. Amiral gemisi modellerin birçoğu henüz resmi olarak tanıtılmas da 2021’in ilk yarısına kadar pek çok amiral gemisi akıllı telefon modelinin tanıtılması bekleniyor. Bu içeriğimizde 2021 yılında çıkacak amiral gemisi modelleri sıralıyoruz.

Bulunduğu serinin ve model ailesinin en premium akıllı telefon modelleri olan amiral gemileri, 2021 olmadan gün yüzüne çıkmaya başladı. Çoğu 2021’in ilk yarısında tanıtılacak ve satışa çıkacak olan bu modeller, akıllı telefon dünyasının sunduğu teknolojik imkânlardan sonuna kadar faydalanacak gibi duruyor.

Teknolojinin, 2021 yılı itibarıyla ne getireceğini ve akıllı telefonlarda ne gibi değişiklikler olacağını bizler de merak ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çıkacak bazı amiral gemisi telefonların özellikleri ise merakımızı giderecek düzede. Hazırsanız hep beraber 2021’de çıkacak amiral gemisi modelleri sıraladığımız akıllı telefon listemize yakından bakalım.

2021 yılında çıkacak amiral gemisi akıllı telefon modelleri:

Redmi K40 Pro

realme 8 Pro (X4 Pro)

Poco X4 Pro (F3 Pro)

iPhone 13 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Note21 Ultra

OnePlus 9 Pro

Google Pixel 6

Oppo Find X3 Pro

İyiden iyiye sektörde yer edinen Redmi'den K40 Pro

2020 yılı ortalarında çıkan Redmi K30 Pro, sahip olduğu Snapdragon 865 işlemci ile hâlâ günümüzün en güçlü amiral gemisi akıllı telefonlarından biri. Fakat Redmi K40 Pro, K30 Pro’ya özellikle işlemci yönünden fark atacak gibi duruyor. Yeni çıkan Snapdragon 888 ile gelecek olan K40 Pro’nun 108 MP’lik Samsung HM2 kamera sensörü kullanması bekleniyor. Ayrıca yine söylentilere göre Redmi K40 Pro 4800 mAh bataryaya, 33W hızlı şarj desteğine ve 120 Hz yenileme hızında OLED bir ekrana sahip olacak.

2020'de Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan realme'nin 8 Pro (X4 Pro) modeli:

Çin’li telefon üreticisi realme, amiral gemisi realme 7 Pro modelini henüz yeni tanıttı. Ayrıca firma realme 7 Pro+ modeli üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Bu yüzden yeni nesil amiral gemisi realme modelinin 2021 yılının hemen başında tanıtılması beklenmiyor. Aynı zamanda yeni premium modelin realme 8 Pro olarak mı yoksa X ailesinde X4 Pro olarak mı çıkacağı da henüz bilinmiyor. Fakat şu anki akıllı telefon trendlerine bakarsak yeni model en az 108 MP’lik bir ana kamera ve Snapdragon 888 işlemci ile gelecektir.

Xiaomi'den aldığı mirası iyi taşıyan Poco'dan X4 Pro (F3 Pro)

İsim konusunda belirsizliğini koruyan bir diğer amiral gemisi akıllı telefon ise Poco X4 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi’ye ait telefon üreticisi Poco’nun yeni amiral gemisi telefonunu hangi seri altında çıkaracağı henüz bilinmiyor.

Fakat ortaya çıkan bazı detaylara göre yeni model Snapdragon 888 işlemciye, 108 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera tasarımına ve 12 GB RAM’e sahip olacak. Son dönem akıllı telefon pazarına baktığımızda ise bu tahminlerin büyük ihtimalle doğru çıkacağını görebiliriz. Nitekim özellikle Galaxy S20 serisiyle beraber 108 MP ana kamera oldukça popüler hâle gelmiş durumda.

Yeni nesil amiral gemilerinin en uygun fiyatlısı olacak Xiaomi Mi 11 Pro

Amiral gemisi telefonların belki en dikkat çekenlerinden olan Mi 10 T’nin yeni nesli olacak Mi 11 Pro, hakkında birçok detay sızdırılan modellerin başında geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Mi 11 Pro, 6,76 inçlik QHD+ 120 Hz OLED kavisli bir ekrana sahip olacak.

Doğal olarak Snapdragon 888’den güç alacak Mi 11 Pro’da 4.970 mAh 50 W hızlı şarj destekli bir batarya bulunacak. Ayrıca Mi 11 Pro’nun 200 W’a kadar hızlı şarj desteğine ve 2K çözünülükte ekrana sahip olabileceği de konuşulan bilgiler arasında.

OnePlus 9 Pro

Amiral gemisi telefonları sunduğu fiyat/performans ile avlamayı seven OnePlus’ın yeni “amiral gemisi” telefonu OnePlus 9 Pro, Geekbench’te ortaya çıkan modeller arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde render görüntüleri de ortaya çıkan OnePlus 9 Pro, tasarım yönünden yeni çıkacak Galaxy S21 modellerine bir hâyli benziyor. Henüz donanımsal özellikleri sızdırılmasa da OnePlus 9 Pro’nun Snapdragon 888’den güç alması ve 120 Hz’lik 6,7 inç bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Türkiye'ye gelse ne güzel olur dediğimiz Google Pixel 6:

Henüz Google Pixel 5 yeni bir model olmasına rağmen, Google’ın 2021 için Pixel 6 modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Tıpkı Pixel 5 gibi 2021’in ikinci yarısında tanıtılması beklenen Pixel 6 hakkında ne yazık ki henüz ortaya çıkmış sızıntılar bulunmuyor.

Fakat ortaya atılan teoriler doğrultusunda Google Pixel 6’nın Snapdragon 775G işlemciye, 90 Hz AMOLED ekrana ve 8 GB RAM’e sahip olarak “bütçe dostu” bir amiral gemisi olması bekleniyor.

Kamerası ile dikkat çekmesini beklediğimiz Oppo Find X3 Pro

Hakkında şu an için en çok bilgiye sahip olduğumuz amiral gemisi akıllı telefon Oppo Find X3 Pro oluyor. GsmArena’da ortaya çıkan bilgilere göre Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak 128/256/512 GB depolama seçeneklerine ve 12 GB RAM’e sahip olacak. Birçok yönden tam bir yeni nesil amiral gemisi olacak Find X3 Pro’nun ekranı ise HDR10+ kalitesinde, 1440 x 2316p çözünürlükte, 120 Hz AMOLED olarak karşımıza çıkıyor.

4K 30 ve 60 FPS çekim yapabilecek Find X3 Pro’nun ana lensi; Laser AF 50 MP olarak karşımıza çıkıyor. Yine 50 MP ultra geniş açı lense sahip olan Find X3 Pro’da 13 Mp telephoto ve 3 MP derinlik lensleri de bulunuyor. Son olarak batarya kısmında ise 4500 mAh kapasitesinde 65 W hızlı şarj destekli bir pil bizleri bekliyor olacak.

Samsung'un imza serisinin yeni üyesi Galaxy S21 ve S21 Ultra

2021’in yine yıldız amiral gemisi modellerinden olacak Galaxy S21 Ultra, özellikle bazı donanım destekleri ve işlemci bakımından S20 Ultra’nın önüne geçebilecek. Yeni nesil kamera lensleri kullanılacak S21 Ultra’nın ana kamera megapikseli ise S20’de olduğu gibi 108 MP olarak kalacak. S21 Ultra’yı bir önceki nesilden ayıracak asıl noktalar ise Snapdragon 888/Exynos 2100 işlemci ve bu zamana kadar sadece Note serisinde bulunan S Pen desteği olacak.

Samsung Galaxy Note21 ve Note21 Ultra

Samsung’un Galaxy S ailesi gibi vazgeçilmezi olan bir diğer akıllı telefon serisi de Note. 2020 yılında çıkan Galaxy Note20 Ultra'nın, Galaxy Note21 Ultra olarak yoluna 2021’de devam etmesi bekleniyor.

Her ne kadar bu konuda henüz bir sızıntı olmasa da Samsung 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek UNPACKED etkinliğinde bir sürpriz yapıp bu modelden bahsedebilir. Fakat Galaxy S21 Ultra'nın artık S Pen desteğine sahip olması, Note serisinin sonunun geldiğine de işaret ediyor olabilir.

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro v 13 Pro Max:

Henüz iPhone 12 piyasaya sürülmeden iPhone 13 hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Şu an için ortada konuşulan o kadar çok detay var ki; hangisinin doğru olduğunu anlamak neredeyse imkânsız bir hâle geliyor. Fakat en çok konuşulan ve kesin gözüyle bakılan bilgi yeni iPhone 13 ailesinin A15 yonga çipiyle geleceği.

A15 yongalar, şu an kullanılan A14’ten hangi konularda farklı olabilir bilemiyoruz fakat daha iyi yapay zekâ desteği ve daha hızlı bir işletim sistemi sunacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki nesilden ekrana gömülü parmak izi okuyucu bekleyenlerin ise yine üzüleceğini belirtmeden geçmeyelim.

2021 yılında piyasaya çıkacak amiral gemisi akıllı telefon modellerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. 2021’de amiral gemisi telefonların sunduğu en büyük fark, Snapdragon 888 sayesinde performans artışı olacak gibi duruyor. Sizler 2021’de çıkacak hangi modeli bekliyorsunuz? Bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.