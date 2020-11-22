OnePlus 9 Pro'nun Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın Mart 2021'de tanıtması beklenen OnePlus 9 Pro, bugün render görüntüleriyle karşımıza çıktı. Akıllı telefonun tasarımının büyük ölçüde son haline yaklaştığı belirtildi.

2020 yılı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yakında sona erecek. Yeni yıla giriş yapmamızla birlikte mobil dünya da her zaman olduğu gibi bize yeni ürünlerini sunacak. Bizlere sunulacak ilk amiral gemisi akıllı telefonlardan birisiyse Çin merkez akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın OnePlus 9 Pro'su olacak.

OnePlus 9 serisinde yer alacak ve serinin en iyi telefonu olacak OnePlus 9 Pro'nun bize neler sunacağını şu an için bilmiyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde Geekbench 5 üzerinde gözüken telefonun bazı özellikleri de paylaşılmıştı. Bugünse akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus 9 Pro render görüntüleri:

OnLeaks tarafından Voice üzerinde paylaşılan render görüntüleri, OnePlus 9 Pro'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösterdi. Tasarımın detaylarına geçmeden önce OnLeaks, telefonun tasarımının son haline en yakın hali olduğunu ancak kamera kurulumu gibi bazı detayların da değişebileceğini belirtti.

Render görüntülerinde gördüğümüz OnePlus 9 Pro, daha önce akıllı telefonlarda gördüğümüz modern tasarımları taşıyor. Telefonun ekranı ön kısmı tamamen kaplıyor. Ekran, gördüğümüz kadarıyla kıvrımlı bir ekran olacak. Telefonun ön kamerasıysa ekranın sağ üst köşesinde bulunacak.

OnePlus, daha önceki amiral gemilerinde olduğu gibi bize yeniden dörtlü bir kamera kurulumu sunmayı planlıyor. Kamera kurulumunun tam özellikleri henüz bilinmiyor. Tabii telefonun bambaşka bir kamera teknolojisine sahip olacağını düşünmüyoruz. Yani kurulum geçtiğimiz yıllara fazlasıyla benzeyebilir.

OnePlus, Android dünyasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Güçlü akıllı telefonlarını oldukça uygun fiyat etiketiyle satan şirket, yeni OnePlus 9 serisinde de muhtemelen bu ruhu koruyacak. Şirketin yeni serisinde yer alan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerini Mart 2021'de tanıtması bekleniyor.