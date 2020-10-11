OPPO Find X3 Pro'nun Render Görüntüleri Yayınlandı

LetsGoDigital, OPPO Find X3 Pro'nun render görüntülerini yayınladı. Görüntülerde akıllı telefonun kenarları kaplayan bir ekrana sahip olacağı görüldü. Bununla birlikte akıllı telefonda ekran altı kamera teknolojisinin yer alacağına dair bir ipucu vardı.

Find X modelleriyle akıllı telefon sektöründe büyük bir başarı elde eden OPPO, seride son olarak Find X2 modelini yayınlamıştı. Ancak OPPO, Find X2'yi uzun bir gecikmeyle mart ayında piyasaya sürmüştü. Son çıkan haberlere göreyse OPPO, yeni Find X3 modelini yakın zamanda tanıtarak aradaki süreyi kısaltmak istiyor.

Bugüne kadar OPPO Find X3 hakkında oldukça az bilgi ortaya çıktı. Fakat bugün yeni telefon serisinde yer alacak OPPO Find X3 Pro'nun render görüntüleri, LetsGoDigital tarafından yayınlandı. Yayınlanan render görüntülerinde OPPO Find X3'ün aşırı kıvrımlı ekranları en çok dikkat çeken nokta oldu.

OPPO Find X3 render görüntüleri:

Görüntülerde gözüktüğü üzere OPPO Find X3, kenarları arka panele kadar uzanan bir kıvrımlı ekrana sahip olacak. Ekranın kenarları tamamen kaplaması nedeniyle doğal olarak telefonun güç ve ses açma / kapama tuşları da ortadan kalkacak. Bununla birlikte akıllı telefon, ön kısımda gözüken bir kameraya yer vermeyecek.

Ancak akıllı telefonda gözüken bir ön kamera olmaması, burada bir kamera olmayacağı anlamına gelmiyor. OPPO, eğer bu render görüntüleri doğruysa bizlere ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefon sunacak. Tabii bunların yalnızca render görüntüleri olduğunu ve gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğinin kesin olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Render görüntülerine göre OPPO Find X3, arka kısmında üç kameradan oluşan bir kamera kurulumunu barındıracak. Kamera kurulumu, OPPO Find X2'nin kamera kurulumu tasarımına benzeyecek. Kurulum içindeki kameralar da muhtemelen Find X2'nin başarılı kameralarının gelişmiş versiyonlarına ev sahipliği yapacak.

OPPO'nun tüm iyi teknolojilerini tek bir telefonda birleştirdiği Find X serisi, bu özelliği nedeniyle yeni akıllı telefonuyla da sektörde ses getirebilme potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla yukarıda gördüğümüz render görüntüsünde yer alan teknolojilerin yeni OPPO Find X3'te de yer alması oldukça olası diyebiliriz.