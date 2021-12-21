2021 Yılının En Çok Bağış Alan Twitch Yayıncıları

Bu yıl büyük skandallarla çalkalanan yayın platformu Twitch'te en çok bağış alan yayıncılar belli oldu. Kadın yayıncılar tarafında Pqueen liderliği götürürken, Elraenn erkek yayıncılar arasında en çok bağış alan yayıncı oldu.

Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük yayın platformu Twitch'te yıl sonuna doğru büyük bir skandal yaşandı. Bağış sisteminin "bit" üzerinden döndüğü iddiasıyla birlikte Türkiye'den yaklaşık 2 bin 400 yayıncının 10 milyon dolarlık kara para aklama skandalına karıştığı belirtilmişti. Bu olayların üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Twitch'te sular henüz durulmuş değil. Birçok yayıncı, izleyicileriyle bu platformda buluşmaya devam ediyor ve bu yıl içerisinde en çok bağış alan yayıncılar da açıklanmış durumda. Oyunfor.com'un yayıncılara desteklemek adına kurduğu Oyunforpay'in hazırladığı listeye göre Pqueen, Elraenn, Miafitz ve Jahrein gibi isimler liderliği götürüyor.

Son 3 yıldır oyun oynayan kadınların sayısında belirgin bir artış gözlemlendi

Bu liste, bu kadar ünlü yayıncıyı bir arada gördüğümüz son liste olabilir. Zira yaşanan son olaylardan sonra yayıncılar, yayın hayatlarını Twitch'ten farklı bir platforma taşıyacaklarının sinyallerini yavaş yavaş vermeye başladı. Örneğin Jahrein, geçtiğimiz günlerde Twitch'le ayrılığının yakın olduğunu duyurdu.

Bu yıl en çok bağış alan yayıncılar, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmış durumda. Bu yıl yaptığı başarılı işlerle izleyici kitlesini daha da genişletmeyi başaran Pqueen ve uzun zamandır Twitch'in en çok izlenen isimlerinden biri olan Elraen, listenin ilk sıralarında yer alıyor. Ayrıca yine oyunfor.com'un açıklamış olduğu verilere göre oyun oynayan kadınların sayısında da belirgin bir artış gözlemlendi. 2019 yılında kadınlar, toplum oyun alışverişlerinin %18'ini gerçekleştirirken 2020 yılında bu oran %30'a, 2021 yılında ise %33'e çıkmış durumda.

2021 yılında en çok bağış alan kadın yayıncılar

Büşra Pelin BAYNAZOĞLU (Pquenn) Gözde DEMİRAL (Miafitz) İrem SAKMAR (ClumsyKitty) Anna Deniz ŞAYLAN (annadeniz) Eylül ADIGÜZEL (Eylul) Elanur PAT (elanur) Cansu ÖKTEM (AyuHere) Beril SERGÜN (BerylVenus) Duygu KÖSEOĞLU (dkoseoglu) Merve Burcu DURAK (targetlocated)

2021 yılında en çok bağış alan erkek yayıncılar