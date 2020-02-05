2022'de Amiral Gemisi Android Telefonlar Böyle Görünebilir

2022'de Android amiral gemisi akıllı telefonlarının nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Ünlü teknoloji gurusu Ice Universe’ün cesur tahminlerine göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefonların arkasındaki kamera sayısı dokuza kadar çıkacak.

Sadece son birkaç yılda, hem tasarım hem de donanım anlamında bambaşka bir boyut kazanan telefonlar, adeta bir uzvumuz haline geldi. Hiç şüphesiz 2010'lar Android tabanlı amiral gemisi akıllı telefonların tasarımında büyük bir kırılmaya tanık oldu. 2020'ler ise akıllı telefonların tasarımında ve özelliklerinde çok daha büyük bir devrime sahne olabilir.

Sızıntı dünyasının en tanıdık isimlerinden biri olan Ice Universe, bu kez ileriye dönük iddialı tahmini ile haberimize konu oldu. Kişisel Twitter hesabından delikli ekran ve dokuz arka kameraya sahip bir akıllı telefonunun konsept tasarımını paylaşan ünlü teknoloji gurusu, bu tasarım dilinin 2022 yılında pek çok Android cihaz üreticisi tarafından benimseneceğini öngörüyor.

Ice Universe'ün paylaşımı

Ice Universe’ün paylaşımına göre, gelecekteki kamera sensörlerinin düzeni Nokia 9’unkine benzer olacak. Ana kamera modülünün boyutu, 1 inç’e kadar çıkacak. Büyük üreticiler, akıllı telefon kullanıcılarına gerçek bir tam ekran deneyimi sunmak için çalışıyor olsalar da, kısa vadede çentikten tamamıyla vazgeçmeyebilirler. Kavisli ekran konusu da markaya göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, Samsung’un telefonları bu tasarım dilini benimserken, iPhone’lar düz bir ekran tasarımı tercih ediyor.

Tahminlere göre 2022'de Android amiral gemisi telefonlardaki tasarım trendi böyle olacak

Açıkçası Ice Universe’ün hazırladığı dokuz kameralı konsept tasarım göze pek de hoş gelmiyor. Zaten çoğu kullanıcı, çoklu arka kameralara ihtiyaç duymuyor. Buna rağmen pek çok marka, lens sayısını artırmak için can siperhane bir uğraş veriyor. Bunun trendin sonu belki de, Ice Universe’ün ortaya koyduğu projeksiyon gibi dokuz kameralı telefonlara kadar gidebilir. Neyse ki, bu tahminin tutup tutmayacağını görmek için çok fazla beklememize gerek kalmayacak.