Hyundai, 2022 Tucson hibritin Türkiye fiyatını bugün açıkladı. Zamları da beraberinde getiren listede Tucson hibrit , en yüksek donanım paketiyle ailenin en pahalı modeli oldu.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük popülerlik yakalayan Hyundai’nin 2022 model Tucson ailesi, bugün ülkemizde yeni bir üyeye daha ev sahipliği yapmaya başladı. 2022 model Hyundai Tucson Hibrit, Hyundai’nin fiyat listesinde yer almaya başladı. Hyundai güncellediği Haziran 2022 fiyat listesinde yeni modele yer verirken bir yandan da kötü bir haber geldi.

2022 model Hyundai Tucson, Hyundai’nin Türkiye fiyat listesinde en yüksek paket olan Elite Plus paketiyle listelendi. 1,6 litre hacimli motora sahip olan hibrit aracın Türkiye fiyatı 1 milyon 210 bin TL olarak açıklandı. Bununla birlikte Hyundai’nin tüm 2022 Tucson modellerine de büyük bir zam geldi.

Yeni hibrit Hyundai Tucson neler sunuyor?

2022 Hyundai Tucson, 1,6 litrelik motorunun yanı sıra 60 beygir gücü üreten elektrik motora yer veriyor. 1,49 kW/sa’lik bataryadan gücünü alan araç, dört tekerlekten çekiş sistemini taşıyor. Araç, toplamda en fazla 230 beygir ve 350 Nm tork üretiyor. 0’dan 100’e 8,3 saniyede çıkan Tucson, azami 193 km/s hıza varabiliyor.

2022 hibrit Tucson’un sunulduğu Elite Plus donanım seviyesiyse araç sahiplerine 19 inçlik elmas kesin alaşım jantlar, solar camlar, LED farlar, panoramik cam tavan, hafızalı bagaj kapağı, deri koltuklar, koltuk ısıtma ve soğutma ve hafızalı sürücü koltuğu gibi pek çok ekstra özellik sunuyor. Bunların yanı sıra araçta 10,25 inçlik gösterge paneli ve multimedya ekranı, 360 derece çevre görüş sistemi, Krell ses sistemi, ambiyans aydınlatma, akıllı hız sabitleyici, şerit takip ve ön çarpışma engelleme asistanı gibi özellikler de sunuluyor.

2022 Hyundai Tucson donanım paketleri ve fiyatları: