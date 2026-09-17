GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

GTA 6'nın geliştiricileri Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, GTA 6'ya çıkışından sonra yeni diller ekleneceğini resmî olarak açıkladı.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, geçtiğimiz dakikalarda şirketin hissedarlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, GTA 6'nın piyasaya sürüleceği dil destekleri ve oyuna çıkışından sonra yeni diller ekleneceğine dair önemli bir açıklama yapıldı.

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Toplantı çevrim içi olarak dışarıdan da takip edilebiliyordu. Paylaşılan bilgilere göre Take-Two, gerçekleştirdiği toplantıda GTA 6'nın daha önce açıklanan 13 dilde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani lansmanda Türkçe olmayacağı kesinleşti.

Lansman sonrası yeni diller eklenecek

Yapılan açıklamanın bizi ilgilendiren kısmı ise oyun piyasaya sürüldükten sonra oyuna yeni diller ekleneceğinin duyurulması oldu.

Elbette GTA 6 gibi büyük bir oyun söz konusu olduğunda yeni dillerin eklenmesinin ne kadar süreceğini tahmin etmek güç. Belki 6 ay sonra belki PC sürümüyle birlikte bahsi geçen yeni diller oyuna eklenecek fakat GTA 6'yı bir noktada resmî Türkçe dil desteği ile oynama ihtimalimizin güçlendiğini söyleyebiliriz.

"GTA 6'yı 13 farklı dilde piyasaya süreceğiz, zamanla daha fazla dil eklenecek. Şimdilik İspanyolca, Portekizce ve diğer Avrupa dillerinde de piyasaya süreceğiz."

Bahsi geçen toplantının tekrarı şu anda erişilebilir durumda değil, 24 saat sonra erişime açılacak. Toplantı kaydına buradan ulaşabilirsiniz.