İkinci el bir araç alırken donanımı, yaşı ve kilometresi kadar aracın motoru ile şanzımanının nasıl bir ikili oluşturduğu da çok önemli. Çünkü sağlam bir motor, sorun çıkarma potansiyeli yüksek bir şanzımanla eşleştirildiğinde kağıt üzerindeki avantajın da pek bir anlamı kalmıyor.

Özellikle yüksek kilometrelere ulaşmış araçlarda bazı motor ve otomatik şanzımanlar, dayanıklılıklarıyla öne çıkmayı başarıyor. Bunlardan bir kısmına bugün hâlâ ikinci el araçlarda rastlıyoruz.

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Peki ikinci el araç alırken hangi motor ve otomatik şanzımana öncelik vermeliyiz? İşte beraber kusursuz bir uyum yakalayan, en iyi motor ve şanzımanlar...

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Honda 1.6 i-VTEC R16 + 5 İleri Otomatik Şanzıman

Honda'nın R16 motoru, özellikle Civic FD6 ile Türkiye'deki ikinci el pazarında kendine sağlam bir yer edindi. Atmosferik yapısı ve mekanik altyapısı, yüksek kilometredeki motoru değerlendirmek isteyenler için iyi bir seçenek sunuyor. Bu kombinasyonun asıl güçlü tarafı ise iki tarafta da gereksiz karmaşıklığın bulunmaması.

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Ancak yine de belirtmeliyiz ki 200 bin kilometreyi geçmiş bir araçta sadece motor ve şanzımana güvenmek doğru olmaz. LPG'li kullanımlarda periyodik supap ayarı geçmişinin tam olması kritik önem taşıyor. Bununla birlikte düzenli yağ değişimi, soğutma sistemi bakımları ve otomatik şanzımanın geçiş hissi mutlaka kontrol edilmeli.

Toyota 1.6 VVT-i 1ZR-FE + Aisin U341E Otomatik Şanzıman

Toyota'nın 1ZR motor ailesi yüksek kilometre konusunda adından söz ettirirken U341E de klasik tork konvertörlü otomatik şanzıman yapısıyla öne çıkıyor. Günümüzdeki çok vitesli otomatikler kadar hızlı ve ekonomik olmasa da mekanik yapısının sade olması yüksek kilometrede büyük bir avantaj sağlıyor. Bu noktada en kritik detay ise Türkiye pazarında sık karşılaşılan ve sorun çıkarmaya yatkın olan tek kavramalı MMT robotize şanzımanla karıştırmayıp tam otomatik Aisin U341E versiyonunu tercih etmektir.

PSA 2.0 HDi + Aisin TF-80SC Otomatik Şanzıman

Yüksek kilometre konusunda kendini kanıtlamış dizel motor ailelerinden biri de 2.0 HDi. Peugeot ve Citroen'in farklı modellerinde kullanılan bu motor, düzenli bakımla yüksek kilometrelere ulaşabilmesiyle meşhur.

Ancak bu ikilide dizel motorun sağlamlığına güvenip DPF, EGR, turbo ve enjektörleri görmezden gelmemek lazım. Aynı şekilde TF-80SC'nin yağ değişimi ve çalışma sıcaklığı da önemli. Yani bu kombinasyon için doğrudan “bozulmaz” diyemeyiz ama bakımlı örneği bulunduğunda güçlü bir ikinci el alternatifi olduğunu da unutmamak gerek.

Honda 2.2 i-DTEC + 5 İleri Otomatik Şanzıman

Honda'nın dizel motor tarafındaki 2.2 i-DTEC de uzun ömürlü motorlar arasına girebilir. Özellikle Accord ve CR-V gibi modellerde kullanılan bu motor, yüksek tork üretmesine rağmen 5 ileri otomatik şanzımanla da sunuldu. Honda'nın Accord teknik bilgilerinde 2.2 i-DTEC'in 5 ileri otomatikle eşleştirildiği açıkça görülüyor.

Bu kombinasyonda motor ve şanzımanın dayanıklılığı tek başına yeterli değil. Dizel partikül filtresi, EGR, turbo ve yakıt sistemi yüksek kilometrede ayrıca incelenmeli; şanzımanda ise doğru ATF kullanımı ve geçmiş bakım kayıtları sorgulanmalıdır. Ayrıca 2.2 litrelik yüksek motor hacminden kaynaklanan yıllık MTV maliyeti ile 1.6 dizellere kıyasla parça tedarik süreçleri de alım öncesinde mutlaka hesaba katılmalıdır.

Hyundai/Kia 1.6 MPI G4FC/G4FG + 6 İleri Otomatik Şanzıman

Hyundai ve Kia'nın 1.6 MPI Gamma motorları, turbo ve direkt enjeksiyon gibi daha karmaşık sistemlere sahip olmayan atmosferik yapılarıyla ikinci elde dikkat çeken seçenekler arasında. G4FC ve daha sonra gelen G4FG, farklı Hyundai ve Kia modellerinde kullanıldı. Bazı uygulamalarda motorlar 6 ileri tam otomatik şanzımanlarla eşleştirildi.

Ağır trafik koşullarına son derece dayanıklı olan bu ikilide, sadece yüksek kilometreli örneklerde şanzıman yağı değişim geçmişi ve LPG kaynaklı supap durumu kontrol edilmelidir.