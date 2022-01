Korona'nın dünyayı sallaması her sektörü vurduğu gibi dizi ve film sektörünü de vurdu. Özellikle uzun bir süre sinemaların kapalı kalması insanı film izlemeye hasret bıraktı diyebiliriz.

Tabii ki sinema vb. yerlerin bu kadar uzun süre kapalı kalması birçok dizi ve filmin dijital ortama yönelmesine sebep oldu. BU dizi ve filmleri Netflix gibi dijital platformlarda izledik. Fakat nihayetinde sinemaların yeniden açılmasıyla sektör kaldığı yerden devam etmeye başladı.Sinemalar kapalıyken çekilen filmlerin yeniden vizyona girmesi de işin bonusu oldu diyebiliriz.

Tabii ki sektörün yeniden devam etmesiyle birçok filmden duyurular, fragmanlar vb. birçok haber gelmeye başladı. Yeni çıkacak birçok film ve aynı zamanda sevilen filmlerin devam serileri de çıkacak filmler arasında. Bizde bu sebepten ötürü 2022 yılında çıkmasını beklediğimiz filmlerin listesini hazırlamaya karar verdik.

2022 yılında vizyona girecek filmler

Morbius

The 355

Rumble

The Batman

Doctor Strange in The Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

John Wick: Chapter 4

Jurassic World: Dominion

Fantastic Beasts 3

Halloween Ends

Uncharted

Sonic The Hedgehog 2

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One

Black Panther: Wakanda Forever

Avatar 2

Black Adam

The Flash

Morbius: İyilik ve kötülük arasında gidip gelen bir karakterin hikayesi

Çıkış Tarihi: 28 Ocak

28 Ocak Oyuncuları: Jared Leto, Matt Smith, Michael Keaton, Tyrese Gibson, Jared Harris, Adria Arjona

Jared Leto, Matt Smith, Michael Keaton, Tyrese Gibson, Jared Harris, Adria Arjona Tür: Aksiyon, bilim kurgu, macera, gerilim, fantastik

Jared Leto’nun başrolde oynadığı ve Sony eşliğinde gerçekleştirilen Morbius, iyilik ve kötülük arasında gidip gelen bir karakterin hikayesini anlatıyor. Kendi hastalığına çözüm ararken yaptığı bir takım deneyler sonucu garip bir şekilde evrime uğrayan Dr. Morbius kendi sırlarını keşfetmeye çalışacak.

The 355: Görevimiz Tehlike tadında bir macera

Çıkış tarihi: 5 Ocak

5 Ocak Oyuncuları: Jessica Chastain, Sebastian Stan, Fan Bingbing, Penelope Cruz, Diane Kruger, Edgar Ramirez, Lupita Nyong’o

Jessica Chastain, Sebastian Stan, Fan Bingbing, Penelope Cruz, Diane Kruger, Edgar Ramirez, Lupita Nyong’o Tür: Aksiyon, gerilim, polisiye

Gizli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi sonucunda bir CIA ajanı 3 farklı uluslararası ajanla bu ölümcül görevde yer alır. Jason Bourne’u karşımıza çıkaran stüdyo bu sefer uluslararası çaptaki ajanlarla izleyene Görevimiz Tehlike tadında bir macera sunuyor.

Rumble: Canavar güreşlerinin bir spor dalı olduğu evren

Çıkış Tarihi: 17 şubat

17 şubat Oyuncular: Roman Reigns, Becky Lynch, Will Arnet, Terry Crews, Jimmy Tatro, Ben Schwarts, Michael Buffer

Roman Reigns, Becky Lynch, Will Arnet, Terry Crews, Jimmy Tatro, Ben Schwarts, Michael Buffer Tür: Komedi, aile filmi, animasyon, macera

WWE ve Paramount tarafından üretilen bu orijinal animasyon filmi, canavar güreşinin evrensel bir spor olduğu ve canavarların ise süperstar sporcular olarak yer aldığı bir evrende geçiyor. Hikaye ise Genç Winnie’nin sevimli bir canavara koçluk yapmasını ele alıyor.

The Batman: Robert Pattinson'un Batman'i sonunda geliyor

Çıkış Tarihi: 4 Mart 2022

4 Mart 2022 Oyuncular: Robert Pattinson, Paul Dono, Colin Farrel, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan

Robert Pattinson, Paul Dono, Colin Farrel, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan Tür: Aksiyon, suç, drama, gerilim

Batman’in oldukça genç zamanlarını konu alan The Batman, Robert Pattinson eşliğinde Batman’in suçla savaşının 2. yılını konu alıyor. Gotham City’de ucu kendi ailesine kadar bağlanan bir yolsuzluğu farkeden Batman, yolsuzluğu ortaya çıkartırken Riddler isminde yeni bir düşmanın doğuşuna da tanıklık eder.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness: Dostlar düşmana dönüyor

Çıkış Tarihi: 6 Mayıs 2022

6 Mayıs 2022 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, Bruce Campbell, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, Bruce Campbell, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor Tür: Süper kahraman, macera, fantastik

Filmin konusu hakkında henüz çok az bir bilgiye sahip olsak da bilinen şeyler bir önceki Doctor Strange filminin devamı olduğu yönünde. Aynı zamanda Doctor Strange’in ağza alınmayacak cinsten bir kötülüğü serbest bırakması ve dostlarının düşmana döndüğü bir senaryo da söz konusu.

Thor Love and Thunder: Jane Foster 'Kadın Thor' olarak geri dönüyor

Çıkış Tarihi: 8 Temmuz

8 Temmuz Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Matt Damon, Russell Crowe, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Vin Diesel, Karen Gillan, Dave Bautista, Sam Neill, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Matt Damon, Russell Crowe, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Vin Diesel, Karen Gillan, Dave Bautista, Sam Neill, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch Tür: Aksiyon, macera, komedi, süper kahraman

Hikayesi konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığımız başka bir film ise sevilen Thor serisinden Thor Love and Thunder. Söylentiler arasında Christian Bale’in “Tanrı Katili Gorr” rolündeki ana kötü karakteri canlandıracağı ve Natalie Portman’ı yeniden Jane Foster rolünde yer alacağı, aynı zamanda da Kadın Thor olarak karşımıza çıkacağı biliniyor.

John Wick: Chapter 4: John, İntikam için geri geldi

Çıkış Tarihi: 27 Mayıs 2022

27 Mayıs 2022 Oyuncular: Keanu Reeves, Donnie Yen, Scott Adkins, Laurence Fishburne, Halle Berry, Ian McShane, Lance Reddick, Hiroyuki Sanada

Keanu Reeves, Donnie Yen, Scott Adkins, Laurence Fishburne, Halle Berry, Ian McShane, Lance Reddick, Hiroyuki Sanada Tür: Aksiyon, suç, gerilim

Adeta bir Cliffhanger havasında biten 3. filmin hikayesinin devamı olacak John Wick: Chapter 4, yine son dozda bir aksiyon ile karşımıza çıkacak. Konusu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmasak da son yaşanan olayların üstüne John yeniden Baba Yaga olarak intikam için geri döneceğe benziyor.

Jurassic World Dominion: Eski çağın dinazorlarına geri dönüş

Çıkış Tarihi: 10 Haziran 2022

10 Haziran 2022 Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Omar Sy, Jake Johnson

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Omar Sy, Jake Johnson Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

3. devam filmi olarak vizyona girecek Jurassic World Dominion, eski popüler serinin hala hayata devam etmesini sağlayacak. Dinozorların varoluş dönemine yani Kretase dönemine ait dinozorları göreceğimiz yapımda yayınlanan teaser’daki T-rex ve Giganotosaurus arasındaki savaş dışında plot hakkında çok bilgi sahibi değiliz.

Fantastic Beasts 3: Sırlar bir kez daha ortaya çıkıyor

Çıkış Tarihi: 8 Nisan 2022

8 Nisan 2022 Oyuncular: Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Callum Turner, Richard Coyle

Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Callum Turner, Richard Coyle Tür: Fantastik, macera

Grindelwald’ın olaylarından sonra işlerin iyice karıştığı hikayeye kaldığı yerden devam eden Fantastic Beasts 3’nin bu seferki devamında hikaye artık 1930’lu zamanlara atlıyor ve Amerika ve Avrupa kıtalarının dışına çıkıyor. Bunun yanı sıra Newt’ın olaylara değişik yaklaşımının yeniden izleyiciler ile buluşacak olması da insanın içerisindeki heyecanı arttırıyor.

Halloween Ends: Michale Myers yarım bıraktığı işi bitirmeye geliyor

Çıkış Tarihi: 14 Ekim 2022

14 Ekim 2022 Oyuncular: James Jude Courtney, Nick Castle, Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer,

James Jude Courtney, Nick Castle, Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Tür: Korku, gerilim

Her cadılar bayramında ortaya çıkıp yarım bıraktığı işi bitirmeye çalışan Michael Myers, serinin 3. ve son filminde yeniden işini bitirmeye çalışacak. Aynı şekilde artık Michael Myers’a karşı hazırlıklı olan aile de 3. ve son kez Myers’a karşı koymaya çalışacak.

Uncharted: Nathan'ın gençlik maceraları merak uyandırıyor

Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2022

18 Şubat 2022 Oyuncular: Tom Holland, Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophie Taylor Ali

Tom Holland, Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophie Taylor Ali Tür: Aksiyon, macera

Uncharted filmi, serinin popülerliğinden sonra uzun süredir beklenen ve aynı zamanda istenen bir filmdi. Film Nathan Drake’in çok daha genç haline ilk elden tanıklık etmemizi sağlıyor. Nathan Drake’in gençlik maceralarını ele alan film aynı zamanda Sully ile nasıl yakın arkadaş olduklarını anlatıyor.

Sonic The Hedgehog 2: Mavi kirpimiz DR. Robotnik'e karşı bir kez daha savaşıyor

Çıkış Tarihi: 8 Nisan 2022

8 Nisan 2022 Oyuncular: Idris Elba, Ben Schwarts, Jim Carrey, James Marsden, Colleen O’Shaughnessey, Shemar Moore

Idris Elba, Ben Schwarts, Jim Carrey, James Marsden, Colleen O’Shaughnessey, Shemar Moore Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

İlk filmin devamı olarak karşımıza çıkan Sonic The Hedgehog 2, mavi kirpimizin dünyaya gelişini ve oradaki gençlik yıllarını konu alıyor. Kendisi ile birlikte Tails ve sürpriz bir şekilde Knuckles’ıda maceralarına dahil eden kirpimiz DR. IVO ROBOTNİK’e karşı olan çatışmasını sürdürüyor.

Spider-Man: Across The Spider-Verse - Part One: Çoklu evrendeki Örümcek Adam'ların hikayesi devam ediyor

Çıkış Tarihi: 7 Ekim 2022

7 Ekim 2022 Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae

Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae Tür: Animasyon, bilim kurgu, macera, süper kahraman

Spiderman Into The Spider Verse ile çoklu evreni ve aynı zamanda yeni bir Spiderman olan Miles Morales’i bizle tanıştıran bu fantastik animasyon Across The Spider-Verse ile hız kesmeden devam ediyor. İlk filmin devamı niteliğinde göreceğimiz filmimiz Miles Morales’in farklı evrenlere giriş yapmasını konu alacağa benziyor.

Black Panther: Wakanda Forever: Wakanda'nın derinlerine doğru yeni bir hikaye

Çıkış Tarihi: 11 Kasım 2022

11 Kasım 2022 Oyuncular: Letitia Wright, Tenoch Huerta, Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Martin Freeman, Angela Bassett

Letitia Wright, Tenoch Huerta, Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Martin Freeman, Angela Bassett Tür: Fantastik, macera, süper kahraman

İlk Black Panther filminin başarısından sonra 2. film merakla beklenirken Black Panther rolünü üstlenen Chadwick Boseman’ın ölümü üzerine prodüksiyon durdurulmuştu. Chadwick’in vefatından sonra Disney “Chadwick Boseman’ın mirasını ve T’Challa karakterini canlandırmasını onore edeceğiz” şeklinde konuşarak Black Panther rolü için yeni bir oyuncu aramayacaklarını ve Chadwick Boseman için dijital bir CGI’da yapılmayacağını söyledi. Bunun yerine gerçekten odaklanmak istedikleri gibi 2. filmde ilk filmde gördüğümüz Wakanda dünyasının ve karakterlerinin keşfedileceğini belirtti.

Avatar 2: Avatar'ların hayatlarını uzun bir süreden sonra ziyaret ediyoruz

Çıkış Tarihi: 16 Aralık

16 Aralık Oyuncular: Zoe saldana, Sam Worthington, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Sigourney Weaver, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Giovanni Ribisi

Zoe saldana, Sam Worthington, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Sigourney Weaver, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Giovanni Ribisi Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu, fantastik

Avatar çıktığı zamanda gişe rekorları kıran oldukça popüler bir film olmuştu ve şimdi üstünden geçen yıllardan sonra tekrardan karşımıza çıkıyor. Bu kez hikaye Jake ve Neytiri’nin aile oluşundan sonrasını konu alıyor. Hikaye Evlerini ve yurtlarını terk etmeye zorlanan Sully ve ailesinin neyin aileyi bir arada tuttuğunun öyküsünü anlatıyor.

Black Adam: Shazam'ın ezeli düşmanı DC evrenini sarsmaya geliyor

Çıkış Tarihi: 29 Temmuz 2022

29 Temmuz 2022 Oyuncular: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Djimon Hounsou

Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Djimon Hounsou Tür: Süper kahraman, macera, fantastik

Anti kahraman filmi olarak görülen Black Adam, Shazam’ın baş düşmanı olarak yerini almayı planlıyor. Güçlerini Shazam’ınki ile aynı adı taşıyan kadim büyücüden alan Black Adam, Kahndaq’a 5000 yıl hapsedilişinden sonra dünyaya gelişini konu alıyor.

The Flash: DC evrenini topyekün değiştirebilecek bir hikaye bizi bekliyor

Çıkış Tarihi: 4 Kasım 2022

4 Kasım 2022 Oyuncular: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle, Grant Gustin, Iris West, Maribel Verdu, Ron Livingston, Gal Gadot

Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle, Grant Gustin, Iris West, Maribel Verdu, Ron Livingston, Gal Gadot Tür: Aksiyon, macera, süper kahraman, fantastik

The Flash filmi hakkında net bilgiler henüz elimizde olmasa da ana odağının Ezra Miller'ın yani Flash'ın hayatı üzerine olacağı ve DC evrenini değiştirecek olaylar yaşanacağı söylentiler arasında yer alıyor