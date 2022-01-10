2021 yılında Apple ve Samsung gibi birçok teknoloji devi, önümüze ileri seviye cihazlar sundu. Söz konusu firmaların her yıl tanıttığı güçlü amiral gemilerine ek olarak beklediğimiz akıllı telefon modellerinin çoğu bu yıl tanıtılmamış olsa da bu durum 2022 yılında değişebilir. Gelin, şimdiden önümüzdeki yıl tanıtılmasını beklediğimiz cihazlara birlikte göz atalım.

2021 yılı akıllı telefon pazarı için oldukça dolu geçti desek yanlış olmaz. Zira bu yıl; Apple’ın en ileri seviye hizmetlerini ve özelliklerini sunan iPhone 13 ailesi, OnePlus’ın 9 serisi ve Huawei’nin P50 ailesi gibi birçok model bu yıl karşımıza çıktı. Bunun yanında şirketlerin katlanabilir akıllı telefon modellerine de geçiş yaptığına şahit olduk.

Örnek olarak Samsung, -patlayan yedinci seri dışında- yıllardır kullanıcıların beğenisini kazanan Note serisini bu yıl tanıtmayıp onun yerine Z Flip 3 ve Z Fold 3 isimli katlanabilir modellerini tanıttı. Samsung’a ek olarak OPPO’nun da katlanabilir bir akıllı telefon çıkardığını, hatta bununla kalmayıp bu modellerde kullanıcıların şikayetçi olduğu bir sorunu da büyük ölçüde ortadan kaldırdığını gördük. Peki 2022 yılında bizi nasıl modeller bekliyor? Gelin birlikte bakalım.

2022 yılında çıkacak akıllı telefonlar:

iPhone SE 3

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A91

Redmi 20X

OPPO Reno 6 Lite

Realme X9 Pro

OnePlus Nord N20 5G

Motorola Edge 30 Ultra

Samsung Galaxy A33

iPhone SE 3: Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu 3. versiyonu ile geliyor

Ekran: 4,7 inç LCD panelli ekran

İşlemci: 5G destekli Apple A15 Bionic işlemci

Arka kamera: 12MP + 12MP ikili kamera düzeni

Ön kamera: 12MP bir adet kamera

Batarya: 2.821 mAh

Apple’ın iPhone serileri arasında en ucuz model olarak karşımıza çıkan SE, bugüne kadar hep küçük boyutuna karşın sunduğu yüksek performansla dikkat çekti. SE ailesinin üçüncü üyesinin 2022’nin Mart ya da Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Performans geliştirmelerinin yanında en büyük beklentilerimizden biri de ‘batarya alanında’ önceki nesle göre büyük geliştirmeler yapılması.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: Yeni bir 'Fan edition' geliyor

Ekran: 6,4 inç Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel

İşlemci: 8 çekirdekli 5nm Snapdragon 888

RAM/Depolama: 6GB/128GB, 8GB/256GB

İşletim sistemi: One UI 3.1 arayüzü ile Android 11

SIM desteği: Opsiyonel olarak tek/çift

Arka kamera: 12MP + 12MP ikili kamera düzeni

Ön kamera: 32 MP kamera

Bağlantılar: 5G SA/NSA, 4G VoLTE

Batarya: 4.500 mAh

Günümüzde halihazırda satışta olan Galaxy S21’in çok daha uygun fiyatlı FE (Fan Edition) yani hayran sürümü olarak karşımıza çıkacak olan modelinin büyük ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Zira 5G destekleyecek olmasını, geniş depolama alanı sunacak olmasını ve Samsung’un en son geliştirmelerini içinde barındıracağını düşündüğümüzde pek de haksız sayılmayız.

Samsung Galaxy A13 5G: Giriş ve orta segmente yeni bir alternatif

Ekran: 6,5 inç HD+, V çentikli LCD ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 7nm MediaTek Dimensity 700 işlemci

Grafik işlemcisi: Mali G57 MC2

RAM/Depolama: 4GB/64GB - 1TB’a kadar microSD kart desteği

İşletim sistemi: OneUI 3.1 arayüzüyle Android 11

Arka kamera: 50MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni

Ön Kamera: 5MP tekli kamera

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE

Batarya: 5.000 mAh

Samsung’un giriş ile orta seviye arasında kalan Galaxy A13 5G modeli, görünürde 5G destekleyen en ucuz telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında 90Hz ekran tazeleme hızını içinde barındıran A13 5G modeli, ABD pazarında 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ülkemizde bunun TL karşısında nasıl değer bulacağını bekleyip göreceğiz.

Samsung Galaxy A91: Orta seviyenin en iddialısı olabilir...

Ekran: 6,7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 7nm Snapdragon 855 işlemci

Grafik işlemcisi: Adreno 640

RAM/Depolama: 8GB/128GB

İşletim sistemi: Samsung One UI arayüzüyle Android 9.0

SIM desteği: Çift SIM destekli

Arka kamera: 48MP + 12MP+ 5MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 32MP tekli kamera

Bağlantı: Dual 4G VoLTE

Batarya: 4.500 mAh

Orta seviye modeller arasında iddialı olması beklenen Galaxy A91, şimdiden hem artı hem de eksi yönlerini tahmin edebildiğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun tasaraım detayları da çok önceden sızdırılmıştı. Örnek olarak yüksek RAM ve depolama kapasitesi, Android 9.0 olması ile dengeleniyor. Fakat orta sınıfa hitap edeceğinden fiyat/performans oranı yüksek bir model olacağı kesin.

Redmi 20X: Hem üzen hem de sevindiren özellikler

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD panelli ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 7nm MediaTek MT6833 Dimensity 700 işlemci

Grafik Birimi: Mali G57 MC2

RAM/Depolama: 4GB/128GB, 6GB/128GB

SIM desteği: Çift nano SIM destekli

İşletim sistemi: MIUI 12 arayüzüyle Android 11

Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 8MP tekli kamera

Bağlantılar: 4G ve 5G destekli

Batarya: 5.000 mAh

Redmi’nin 20X modelinde hem üzen hem de sevindiren detaylar bulunuyor. Sevindiren detaylara örnek olarak 5G desteğini, 4K video kayıt imkanını ve sahip olduğu 90Hz ekran tazeleme hızını gösterebiliriz. Üzen detaylarda ise artık yetersiz kalmaya başlayan 4GB RAM kapasitesini ve kablosuz şarj desteğinin olmamasını görüyoruz. Fakat bunların hepsi, fiyatı ortaya çıktığında göz önüne alıp almamaya karar vereceğiniz şeyler. Beklenen yurt dışı fiyatının 260 dolar civarı olduğunu söyleyelim.

OPPO Reno 6 Lite: Ekran ve donanımıyla iddialı

Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 11nm Snapdragon 662

Grafik Birimi: Adreno 610

RAM/Depolama: 6GB(+5GB Sanal RAM) ve 128GB depolama

İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 arayüzüyle Android 11

Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 16MP tekli kamera

Bağlantılar: 4G ve 4.5G

Batarya: 5.000 mAh

Orta ve üst seviye arasında olan OPPO Reno 6 Lite, yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü donanımıyla OPPO’nun bir diğer fiyat/performans oranı yüksek cihazı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5G desteğinin olmamasını eksi olarak görüp görmemek sizlere kalmış olsa da 2022’ye girerken orta-üst segmentteki bir cihazdan bu bağlantı seçeneğini beklediğimizi belirtelim.

Realme X9 Pro: Gözler üçlü kamerasında olacak

Ekran: 6,55 inç, FHD+, 3D 120Hz, OLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 7nm Snapdragon 870

Grafik birimi: Adreno 650

RAM/Depolama: 8GB RAM ve opsiyonel olarak 128, 256 ve 512GB UFS 3.1 depolama

İşletim sistemi: Realme UI 2.0 arayüzüyle Android 11

SIM desteği: Çift SIM

Arka kamera: 50MP + 16MP + 2MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 32MP tekli kamera

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE

Batarya: 4.500 mAh

Fiyat/performans oranı yüksek modeller üreten Realme’nin 5G destekli X9 Pro modeli, oldukça iddialı kameraları ve üst seviye bir deneyim sunacak olan donanımıyla öne çıkıyor. Ekran çözünürlüğü, zengin ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri ve 5G desteğiyle X9 Pro’nun kendi segmentinde iddialı bir cihaz olacağı kesin.

OnePlus Nord N20 5G: Bir önceki modeli çok sevilmişti

Ekran: 6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 8nm Snapdragon 695

Grafik birimi: Adreno 619L

RAM/Depolama: 6GB/128GB - 512GB’a kadar microSD kart desteği

İşletim sistemi: OxygenOS 11 arayüzüyle Android 11

SIM desteği: Çift SIM

Arka kamera: 48MP + 2MP+ 2MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 16MP tekli kamera

Bağlantılar: 5G SA/NSA, 4G VoLTE

Batarya: 5.000 mAh

OnePlus’ın bir önceki Nord modeli kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Kullanıcılar söz konusu cihazı böylesine beğenince de gözler bir sonraki modele çevrildi. Şimdiye kadar ortaya çıkan cihaz özelliklerine baktığımızda OnePlus, Nord N20 modeliyle kullanıcıları memnun etmeyi bir kez daha başaracak gibi görünüyor. Cihazın beklenen yurt dışı fiyatının 430 ile 440 dolar arasında olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 30 Ultra: Hız konusunda kullanıcıları üzmeyecek

Ekran: 6,67 inç, FHD+ OLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli 4nm Snapdragon 898

Grafik birimi: Adreno 730

Ram/Depolama: 8GB/128GB, 12GB/256GB

İşletim sistemi: Android 12

SIM desteği: Çift nano SIM

Arka kamera: 50MP + 50MP + 2MP üçlü kamera düzeni

Ön kamera: 60MP tekli kamera

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE

Batarya: 5.000 mAh

Motorola’nın Edge 30 Ultra modeli, üst segmentte iddialı olacağından şüphe etmediğimiz bir cihaz. 144Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu model, 60MP gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğü de ön kamerasında sunuyor. 5G desteğiyle gelen modelin LPDDR5 RAM kullanıyor olması da hızına hız katacak. Ne diyelim, Motorola Edge 30 Ultra’yı merakla bekliyoruz.

Samsung Galaxy A33: A serisinin yeni üyesi

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran

Arka kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP dörtlü kamera düzeni

Ön kamera: 16MP tekli kamera

RAM/Depolama: 6GB/128GB

İşletim sistemi: One UI arayüzüyle Android 11

Bağlantı: 5G, 4G Dual VoLTE

Batarya: 4.500 mAh

Samsung’un fiyat/performans oranı yüksek modellerini içinde barındıran A serisine eklenecek olan A33 hakkında her kafadan farklı bir ses çıkıyor desek yanlış olmaz. Zira telefonun özellikleri hakkında sınırlı bilgi paylaşıldığından kesin şeyler söyleyemiyoruz fakat A32 modelinde olduğu gibi yüksek ekran ve kamera çözünürlüğünün yanında 5G desteği bulunduran A33’ün de bulunduğu segmentin iddialı cihazlarından olacağı kesin.

Listeye aldığımız cihazlarda verdiğimiz özellikler daha resmi olarak açıklanmadığından kesin olarak böyle olacağının garantisini veremiyoruz. Fakat zaman içinde ortaya çıkan bilgiler, söz konusu cihazların çok yüksek ihtimalle bu özelliklere sahip olacağına işaret ediyor. Bunun yanında henüz açıklanmayan özellikleri maddelere dahil etmediğimizi de belirtelim.