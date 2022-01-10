2021 yılı akıllı telefon pazarı için oldukça dolu geçti desek yanlış olmaz. Zira bu yıl; Apple’ın en ileri seviye hizmetlerini ve özelliklerini sunan iPhone 13 ailesi, OnePlus’ın 9 serisi ve Huawei’nin P50 ailesi gibi birçok model bu yıl karşımıza çıktı. Bunun yanında şirketlerin katlanabilir akıllı telefon modellerine de geçiş yaptığına şahit olduk.
Örnek olarak Samsung, -patlayan yedinci seri dışında- yıllardır kullanıcıların beğenisini kazanan Note serisini bu yıl tanıtmayıp onun yerine Z Flip 3 ve Z Fold 3 isimli katlanabilir modellerini tanıttı. Samsung’a ek olarak OPPO’nun da katlanabilir bir akıllı telefon çıkardığını, hatta bununla kalmayıp bu modellerde kullanıcıların şikayetçi olduğu bir sorunu da büyük ölçüde ortadan kaldırdığını gördük. Peki 2022 yılında bizi nasıl modeller bekliyor? Gelin birlikte bakalım.
2022 yılında çıkacak akıllı telefonlar:
- iPhone SE 3
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Samsung Galaxy A13 5G
- Samsung Galaxy A91
- Redmi 20X
- OPPO Reno 6 Lite
- Realme X9 Pro
- OnePlus Nord N20 5G
- Motorola Edge 30 Ultra
- Samsung Galaxy A33
iPhone SE 3: Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu 3. versiyonu ile geliyor
- Ekran: 4,7 inç LCD panelli ekran
- İşlemci: 5G destekli Apple A15 Bionic işlemci
- Arka kamera: 12MP + 12MP ikili kamera düzeni
- Ön kamera: 12MP bir adet kamera
- Batarya: 2.821 mAh
Apple’ın iPhone serileri arasında en ucuz model olarak karşımıza çıkan SE, bugüne kadar hep küçük boyutuna karşın sunduğu yüksek performansla dikkat çekti. SE ailesinin üçüncü üyesinin 2022’nin Mart ya da Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Performans geliştirmelerinin yanında en büyük beklentilerimizden biri de ‘batarya alanında’ önceki nesle göre büyük geliştirmeler yapılması.
Samsung Galaxy S21 FE 5G: Yeni bir 'Fan edition' geliyor
- Ekran: 6,4 inç Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel
- İşlemci: 8 çekirdekli 5nm Snapdragon 888
- RAM/Depolama: 6GB/128GB, 8GB/256GB
- İşletim sistemi: One UI 3.1 arayüzü ile Android 11
- SIM desteği: Opsiyonel olarak tek/çift
- Arka kamera: 12MP + 12MP ikili kamera düzeni
- Ön kamera: 32 MP kamera
- Bağlantılar: 5G SA/NSA, 4G VoLTE
- Batarya: 4.500 mAh
Günümüzde halihazırda satışta olan Galaxy S21’in çok daha uygun fiyatlı FE (Fan Edition) yani hayran sürümü olarak karşımıza çıkacak olan modelinin büyük ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Zira 5G destekleyecek olmasını, geniş depolama alanı sunacak olmasını ve Samsung’un en son geliştirmelerini içinde barındıracağını düşündüğümüzde pek de haksız sayılmayız.
Samsung Galaxy A13 5G: Giriş ve orta segmente yeni bir alternatif
- Ekran: 6,5 inç HD+, V çentikli LCD ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 7nm MediaTek Dimensity 700 işlemci
- Grafik işlemcisi: Mali G57 MC2
- RAM/Depolama: 4GB/64GB - 1TB’a kadar microSD kart desteği
- İşletim sistemi: OneUI 3.1 arayüzüyle Android 11
- Arka kamera: 50MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön Kamera: 5MP tekli kamera
- Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE
- Batarya: 5.000 mAh
Samsung’un giriş ile orta seviye arasında kalan Galaxy A13 5G modeli, görünürde 5G destekleyen en ucuz telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında 90Hz ekran tazeleme hızını içinde barındıran A13 5G modeli, ABD pazarında 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ülkemizde bunun TL karşısında nasıl değer bulacağını bekleyip göreceğiz.
Samsung Galaxy A91: Orta seviyenin en iddialısı olabilir...
- Ekran: 6,7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 7nm Snapdragon 855 işlemci
- Grafik işlemcisi: Adreno 640
- RAM/Depolama: 8GB/128GB
- İşletim sistemi: Samsung One UI arayüzüyle Android 9.0
- SIM desteği: Çift SIM destekli
- Arka kamera: 48MP + 12MP+ 5MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 32MP tekli kamera
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE
- Batarya: 4.500 mAh
Orta seviye modeller arasında iddialı olması beklenen Galaxy A91, şimdiden hem artı hem de eksi yönlerini tahmin edebildiğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun tasaraım detayları da çok önceden sızdırılmıştı. Örnek olarak yüksek RAM ve depolama kapasitesi, Android 9.0 olması ile dengeleniyor. Fakat orta sınıfa hitap edeceğinden fiyat/performans oranı yüksek bir model olacağı kesin.
Redmi 20X: Hem üzen hem de sevindiren özellikler
- Ekran: 6,5 inç, IPS LCD panelli ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 7nm MediaTek MT6833 Dimensity 700 işlemci
- Grafik Birimi: Mali G57 MC2
- RAM/Depolama: 4GB/128GB, 6GB/128GB
- SIM desteği: Çift nano SIM destekli
- İşletim sistemi: MIUI 12 arayüzüyle Android 11
- Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 8MP tekli kamera
- Bağlantılar: 4G ve 5G destekli
- Batarya: 5.000 mAh
Redmi’nin 20X modelinde hem üzen hem de sevindiren detaylar bulunuyor. Sevindiren detaylara örnek olarak 5G desteğini, 4K video kayıt imkanını ve sahip olduğu 90Hz ekran tazeleme hızını gösterebiliriz. Üzen detaylarda ise artık yetersiz kalmaya başlayan 4GB RAM kapasitesini ve kablosuz şarj desteğinin olmamasını görüyoruz. Fakat bunların hepsi, fiyatı ortaya çıktığında göz önüne alıp almamaya karar vereceğiniz şeyler. Beklenen yurt dışı fiyatının 260 dolar civarı olduğunu söyleyelim.
OPPO Reno 6 Lite: Ekran ve donanımıyla iddialı
- Ekran: 6,43 inç FHD+ AMOLED ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 11nm Snapdragon 662
- Grafik Birimi: Adreno 610
- RAM/Depolama: 6GB(+5GB Sanal RAM) ve 128GB depolama
- İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 arayüzüyle Android 11
- Arka kamera: 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 16MP tekli kamera
- Bağlantılar: 4G ve 4.5G
- Batarya: 5.000 mAh
Orta ve üst seviye arasında olan OPPO Reno 6 Lite, yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü donanımıyla OPPO’nun bir diğer fiyat/performans oranı yüksek cihazı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5G desteğinin olmamasını eksi olarak görüp görmemek sizlere kalmış olsa da 2022’ye girerken orta-üst segmentteki bir cihazdan bu bağlantı seçeneğini beklediğimizi belirtelim.
Realme X9 Pro: Gözler üçlü kamerasında olacak
- Ekran: 6,55 inç, FHD+, 3D 120Hz, OLED ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 7nm Snapdragon 870
- Grafik birimi: Adreno 650
- RAM/Depolama: 8GB RAM ve opsiyonel olarak 128, 256 ve 512GB UFS 3.1 depolama
- İşletim sistemi: Realme UI 2.0 arayüzüyle Android 11
- SIM desteği: Çift SIM
- Arka kamera: 50MP + 16MP + 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 32MP tekli kamera
- Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE
- Batarya: 4.500 mAh
Fiyat/performans oranı yüksek modeller üreten Realme’nin 5G destekli X9 Pro modeli, oldukça iddialı kameraları ve üst seviye bir deneyim sunacak olan donanımıyla öne çıkıyor. Ekran çözünürlüğü, zengin ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri ve 5G desteğiyle X9 Pro’nun kendi segmentinde iddialı bir cihaz olacağı kesin.
OnePlus Nord N20 5G: Bir önceki modeli çok sevilmişti
- Ekran: 6,43 inç, FHD+ AMOLED ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 8nm Snapdragon 695
- Grafik birimi: Adreno 619L
- RAM/Depolama: 6GB/128GB - 512GB’a kadar microSD kart desteği
- İşletim sistemi: OxygenOS 11 arayüzüyle Android 11
- SIM desteği: Çift SIM
- Arka kamera: 48MP + 2MP+ 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 16MP tekli kamera
- Bağlantılar: 5G SA/NSA, 4G VoLTE
- Batarya: 5.000 mAh
OnePlus’ın bir önceki Nord modeli kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Kullanıcılar söz konusu cihazı böylesine beğenince de gözler bir sonraki modele çevrildi. Şimdiye kadar ortaya çıkan cihaz özelliklerine baktığımızda OnePlus, Nord N20 modeliyle kullanıcıları memnun etmeyi bir kez daha başaracak gibi görünüyor. Cihazın beklenen yurt dışı fiyatının 430 ile 440 dolar arasında olduğunu belirtelim.
Motorola Edge 30 Ultra: Hız konusunda kullanıcıları üzmeyecek
- Ekran: 6,67 inç, FHD+ OLED ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli 4nm Snapdragon 898
- Grafik birimi: Adreno 730
- Ram/Depolama: 8GB/128GB, 12GB/256GB
- İşletim sistemi: Android 12
- SIM desteği: Çift nano SIM
- Arka kamera: 50MP + 50MP + 2MP üçlü kamera düzeni
- Ön kamera: 60MP tekli kamera
- Bağlantılar: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE
- Batarya: 5.000 mAh
Motorola’nın Edge 30 Ultra modeli, üst segmentte iddialı olacağından şüphe etmediğimiz bir cihaz. 144Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu model, 60MP gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğü de ön kamerasında sunuyor. 5G desteğiyle gelen modelin LPDDR5 RAM kullanıyor olması da hızına hız katacak. Ne diyelim, Motorola Edge 30 Ultra’yı merakla bekliyoruz.
Samsung Galaxy A33: A serisinin yeni üyesi
- Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran
- Arka kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP dörtlü kamera düzeni
- Ön kamera: 16MP tekli kamera
- RAM/Depolama: 6GB/128GB
- İşletim sistemi: One UI arayüzüyle Android 11
- Bağlantı: 5G, 4G Dual VoLTE
- Batarya: 4.500 mAh
Samsung’un fiyat/performans oranı yüksek modellerini içinde barındıran A serisine eklenecek olan A33 hakkında her kafadan farklı bir ses çıkıyor desek yanlış olmaz. Zira telefonun özellikleri hakkında sınırlı bilgi paylaşıldığından kesin şeyler söyleyemiyoruz fakat A32 modelinde olduğu gibi yüksek ekran ve kamera çözünürlüğünün yanında 5G desteği bulunduran A33’ün de bulunduğu segmentin iddialı cihazlarından olacağı kesin.
2022 Asgari Ücreti İle Alınabilecek En İyi 5 Telefon
Listeye aldığımız cihazlarda verdiğimiz özellikler daha resmi olarak açıklanmadığından kesin olarak böyle olacağının garantisini veremiyoruz. Fakat zaman içinde ortaya çıkan bilgiler, söz konusu cihazların çok yüksek ihtimalle bu özelliklere sahip olacağına işaret ediyor. Bunun yanında henüz açıklanmayan özellikleri maddelere dahil etmediğimizi de belirtelim.