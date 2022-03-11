2023 Acura Integra, duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyordu. Nihayet aracın satış fiyatı ve teknik özellikleri resmi olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında prototip olarak karşımıza çıkan Acura’nın yeni Integra modeli, duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen araçlardan biri oldu. Tasarımı, motoru ve eski Integra modellerine getirdiği bu yeni solukla çok tartışılan Integra, daha çok konuşulacağa benziyor.

Acura Integra’nın ses getiren bu yeni modeli, nihayet resmi olarak duyuruldu ve başlangıç fiyatı açıklandı. Sahiplerine her anlamda konforlu ve eğlenceli bir sürüş keyfi vaadeden yeni Integra’ya gelin bir de yakından bakalım…

Acura Integra 2023, teknik özellikleriyle içimizi açtı

2023 Acura Integra, beklememize değdiğini bizlere göstermek için nihayet kendini gösterdi. Araç 200 beygir gücünde, 260 Nm tork üreten 1.5 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motora sahip. Birçoğumuzu eğlendirmek için yeterli olan motorun, 200 beygirle sınırlı kalmayacağı daha öncesinde Acura tarafından açıklanmıştı. Aracın iç ve dış tasarımı da en az teknik özellikleri kadar bahsedilmesi gereken bir konu.

Jantlardan başlayacak olursak, standart modelinde 17 inç jantlar kullanılmış ancak dilerseniz 18 ve 19 inç jant seçenekleriyle de bu yeni Integra’nın sahibi olabiliyorsunuz. Jant boyutlarını büyütmek dışında, ek olarak LED sis farlarına da ekstra ücret ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Madem yükseltme dedik, paket dedik kullanıcılara ek olarak sunulan bir diğer özellikten daha bahsetmeden geçmek olmaz. İsteğe bağlı olarak, kullanıcılar A-Spec performans paketine sahip olarak, altı ileri şanzıman seçeneğiyle sürüşlerini daha keyifli bir hale getirmelerine de olanak sağlanmış.

30.000 dolarlık başlangıç fiyatına değil, iç tasarımındaki detaylara odaklanıyoruz

Duyurulduğu günden bu yana, Honda Civic Si modeliyle kıyaslanan bu yeni 2023 Acura Integra modeli, 185,8 inç uzunluğu ve 72 inç genişliğiyle Civic Si’den daha büyük olmasına rağmen 55 inç yüksekliğiyle yükseklik konusunda neredeyse aynılar. Yine aracın iç tasarımında da Civic’le oldukça yüksek bir benzerlik göze çarpıyor, ancak Integra’nın malzemesinin Honda’dan daha kaliteli olduğunu söylemekte de fayda var. Bununla birlikte aracın iç tasarımında yer alan LED ortam aydınlatması, 16 hoparlörlü ELS Studio 3D ses sitemi, 5,3 inçlik baş üstü ekran, kablosuz şarj ve 10.2 inçlik Acura Precision dijital gösterge paneliyle teknolojinin tüm şıklığından faydalanılmış. Ayrıca söylemeliyiz ki, direksiyondaki ince düşünülmüş dikiş detayı bir arabaya ancak bu kadar klaslık katabilirdi.

2023 Acura Integra, tasarımıyla her ne kadar göz alıcı olsa da, bu karizmatik arkadaşa sahip olmak isteyenler için kötü bir haberimiz var. Bu çekici ve karizmatik arkadaşımız 30.000 dolarlık (441.369 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Türkiye satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi yok ancak yurtdışı fiyatını TL’ye vurduğumuzdaki sonuç ortada. Alabileceklere şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz, umuyoruz ki yollarda karşılaşırız.

2023 Acura Integra'dan yeni fotoğraflar