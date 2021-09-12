2002 Honda S2000 ve 2000 Acura Integra Type R Yarıştırıldı

Yarışlarla arabaları karşılaştıran YouTube kanalı Hoonigan, 2000’lerden kalma iki yarış arabasını pistte kapıştırdı. Özellikleri arasında dağlar kadar fark olan 2002 Honda S2000 ve 2000 Acura Integra Type R’nin 3 turluk yarışı, Honda galibiyetiyle sonuçlandı.

Araba yarışı temalı YouTube kanalı Hoonigan, son yıllarda dünyalıların en çok istediği şeylerden birini gerçekleştirdi: 2000’lere dönmek. 2000’lerin başlarına ait 2 yarış arabasını yarıştıran Hoonigan, araba tutkunlarına nostalji şöleni yaşattı.

3 ayrı turda kıyasıya yarışan 2002 Honda S2000 ve 2000 Acura Integra Type R, oldukça farklı özelliklerinin bir drag yarışına nasıl yansıyacağını göstermek için pistte buluştu. Hiç de adil olmayan karşılaşmaların uğraşsız galibi, Honda S2000 oldu.

Milenyum araçlarının kıyasıya yarışı:

Hoonigan’ın videosunda 3 ayrı turda yarışan 2002 Honda S2000 ve 2000 Acura Integra Type R, farklı özelliklerinin pistte nasıl farklar yaratabileceğini ortaya koydu. 1000 metrelik yarışların ilkinde 2 araba da eşit başladı. 2002 üretimi Honda S2000, bu turu rahatlıkla galibiyetle tamamladı. İkinci turda S2000 hem geriden başladı, hem de ağırlığı artırmak amacıyla yolcu koltuğuna 1 kişi aldı. Bu turun kazananı, oldukça ufak bir farkla Acura Integra oldu. Üçüncü ve son turda S2000’in içindeki ekstra yolcu çıktı, ancak araç tekrar geriden başladı. Fazla ağırlığını kaybeden S2000, geride başlamasına rağmen turu galibiyetle bitirdi.

Honda’nın aracı, kaybettiği turda bile hız konusundaki üstünlüğünü gösterdi. Ancak nostalji olsun diye düzenlenmiş bu karşılaşma adil değildi. Ya da araçlar farklı liglere aitti diyelim. Integra 199 beygirlik ve 1,8 litrelik bir motora sahipken S2000, 243 beygirlik ve 2 litrelik bir motora sahipti. S2000 arkadan, Integra önden çekişliydi. Manuel şanzımanları değiştirilmemiş olan araçların arasında 91 kilogram fark vardı. Ağır taraf ise Honda S2000’di.