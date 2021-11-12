2023 Acura Integra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Tasarımı

2006 yılında üretimine son verilen Acura Integra, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden canlandırıldı. 2023 Acura Integra’nın prototipi resmen tanıtıldı.

Japon otomobil üreticisi Honda bünyesinde faaliyet gösteren ve ABD, Kanada ve Hong Kong bölgeleri için araç üreten Acura, yıllardır görmediğimiz Integra'nın yeni modelini tanıttı. 2023 model yeni Acura Integra, 2006 yılında üretimi sonlanan modeli geri getirdi. Araç, Honda’nın Civic modeli üzerine inşa edildi. Araç, Civic Si’de de bulunan motoru ve manuel şanzımanı taşıyor.

Henüz yalnızca bir prototip olarak gösterilen Honda Acura, ‘Indy Yello’ isimli öne çıkan bir tonda sarı rengiyle birlikte gösterildi. Tasarımında yumuşak ve keskin hatları bir araya getiren araç, Brembo frenler ve 19 inçlik beş telli jant taşıyor. Acura, Toyota’nın Supra’da veya Nissan’ın Z modelinde yaptığı gibi gibi retro modellere yönelmeyi tercih etmediğini açıkladı. Bunun yerine “Integra modelinin üretimi durmasaydı, bugün nasıl bir halde olurdu?” sorusunun cevabını vermek istemişler.

Eski görünümünden tamamen arındırılan Acura Integra:

Araç hakkında detaylı teknik bilgiler paylaşılmadı. Fakat motorunun Honda Civic Si’deki 1,5 litrelik motorla aynı olacağı ifade edildi. Bu da yeni Acura Integra’nın turbo şarjlı 4 silindir bir motora ve 200’e yakın beygir gücüne sahip olacağını gösteriyor. Fakat Acura, bu motorun yalnızca 200 beygirle sınırlı olmayacağını, daha yüksek güç üreteceğini de açıklamalarına ekledi.

Etkinlikte yalnızca prototip modeli gösterilirken Acura’nın ürün planlayıcısı, önümüzdeki zamanlarda bir performans modelini de görebileceğimizi açıkladı. Fakat bu konuda kesin bir açıklama yapılmadı. Acura, efsaneyi geri getiren yeni Integra modelinin 2022 yılında ABD’deki fabrikasında üretime gireceğini duyurdu.

Yeni Integra, eski Integra’yla karşılaştırıldığında sanki eski ‘kültürün’ havasını o kadar da veremiyor, siz ne düşünüyorsunuz?